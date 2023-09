Bonus bollette 2023/ Scadrà a brevissimo: che cosa succederà dopo? (6 settembre)

A fine giugno, il bonus bollette del 2023 è stato istituito dal Decreto legge Bollette Bis, con cui il Governo è riuscito a tagliare dei costi importanti, che avrebbe permesso a moltissime famiglie italiane, di poter pagare molto meno rispetto ai prezzi che aveva raggiunto il gas negli ultimi mesi.

Visto il riscontro positivo ottenuto negli ultimi tempi, il Governo ha deciso non solo di prorogare la misura, ma estenderla e potenziarla con nuove misure che andranno a ridurre maggiormente i costi. Al momento, l’agevolazione fiscale durerà fino al 30 settembre del 2023 (salvo rinnovi).

Bonus bollette 2023: 3 interventi potenzianti

Per chi si stesse domandando fino a quando è previsto il bonus bollette 2023, la scadenza è fissata – come ribadito – al 30 settembre 2023. Dopo questa data, il Governo con moltissima probabilità, non prevede alcuna proroga, dato che le priorità a cui pensare sembrerebbero ben altre piuttosto che “la riduzione in bolletta).

Ma vediamo nello specifico, quali sono gli interventi (precisamente tre), godibili fino alla scadenza.

Tagli all’IVA del gas e oneri

Oltre al taglio degli oneri e dell’IVA previsto in bolletta, i due potenziamenti di cui vi parleremo, prospettano una riduzione ulteriore rispetto a quella attuale. Nel primo caso, si parla di promuovere l’ulteriore riduzione dell’IVA al 5% (da applicare anche ai servizi di teleriscaldamento, alla somministrazione di energia termica prodotta con gas metano), sia ai contratti civili che industriali.

La preoccupazione che il prezzo del gas salga, è costante. Ed ecco – probabilmente – perché il Governo ha deciso di potenziare la misura, promuovendo anche una estensione dei beneficiari del bonus sociale, destinata a quelle famiglie in difficoltà economica.

L’ISEE per tutto il 2023, è stato innalzato a 15 mila, mentre per i nuclei numerosi (almeno 4 figli a carico), l’accesso verrà garantito anche a chi ha un ISEE di 30 mila euro (contro i 20.000€ della misura precedente).

Dopo il 30 settembre del 2023, è molto improbabile che il bonus bollette 2023 venga prorogato. Il Governo crede – e noi ce lo auguriamo – che i prezzi della fornitura del gas e degli altri servizi, possano scendere. Se così non fosse, ci auguriamo in una misura d’emergenza.











