Bonus bollette 600 euro/ Ecco la procedura da seguire per l’accredito

Il nuovo bonus bollette di 600 euro servirà ad aiutare le famiglie e le imprese a sostenere le spese dovute al rincaro di energia. Questo sarà disponibile per alcune categorie di lavoratori sulla base di alcuni requisiti, che saranno verificati mediante la presentazione di alcuni documenti. Vediamo in che modo ottenere il contributo.

Bonus bollette 600 euro: in cosa consiste e come richiederlo

Il nuovo bonus per le bollette è sicuramente un contributo di welfare molto atteso dagli italiani a causa del caro energia che ha presentato dei conti salatissimi alle famiglie. Il bonus sarà infatti di 600 euro e potrà essere riconosciuto dal datore di lavoro per le utenze domestiche sostenute dal dipendente. Come abbiamo visto anche qualche giorno fa, il datore di lavoro dovrà comunque motivare l’erogazione di questo contributo completamente esentasse, mediante la presentazione delle bollette del suo dipendente. Infatti ogni contributo erogato, tanto più se esentasse, deve rispondere ad una precisa voce.

Bonus bollette 600 euro: i documenti da presentare

La novità fissata dalla normativa che questo contributo potrà anche essere cumulato al bonus carburante da 200 euro.

Prima di tutto va specificato che non è detto che il datore di lavoro possa acconsentire a questa concessione in quanto non si tratta di un bonus obbligatorio e quindi c’è una vera e propria procedura da seguire che verrà comunque effettuata in accordo con il datore di lavoro.

Innanzitutto l’importo non dovrà eccedere i 600 euro e il lavoratore dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per procedere all’Inter. Innanzitutto bisognerà chiarire qual è il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e la modalità di pagamento.

