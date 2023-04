Bonus bollette per chi ha disagio fisico/ Sconto in fattura per questi soggetti: requisiti

Il bonus delle bollette per chi ha un disagio fisico, prevede l’ottenimento di uno sconto diretto in bolletta. Ma per poter ottenere questo benefit, occorre dimostrare la presenza di un reale problema di mobilità. Inoltre, l’agevolazione viene garantita previo uso di un dispositivo elettromedicale, che consuma parecchia energia.

I dispositivi elettromedicali, consumano parecchia energia. Ecco perché, il bonus prevede uno sconto per chi è costretto ad utilizzarli. Ma vediamo di seguito come funziona questo benefit, e come bisognerà fare per poter farsi approvare correttamente la domanda.

Bonus bollette disagio fisico: come funziona?

Il bonus bollette per disagio fisico, si aggiunge alle agevolazioni esistenti contro il caro vita. Come abbiamo premesso, questo benefit consente ai beneficiari che sono costretti ad usare dispositivi elettromedicali, di ottenere uno sconto diretto in fattura.

Lo sconto sarà suddiviso in diverse bollette, per i consumi pari a 12 mesi (un anno), a partire da quando viene presentata la domanda. Il beneficiario può essere sia il privato diretto, ma gravemente malato, che il familiare che ha in carico il soggetto con disagi fisici.

Per vedersi accreditato lo sconto, il bonus va presentato al CAF abilitato o presso il proprio Comune, solo dopo aver certificato la detenzione del certificato ASL che dimostri:

La grave situazione di salute;

Il bisogno di usare il dispositivo elettromedicale come “supporto vitale”;

L’uso giornaliero e il tipo di dispositivo;

L’indirizzo dove sarà installato il dispositivo medico.

Inoltre, va allegato anche sia il codice fiscale che il documento di identità (in corso di validità), del soggetto bisognoso, e del richiedente (se diverso dal cittadino con disagi fisici).

Gli strumenti abilitati al bonus, sono tutti quelli descritti e contenuti nel decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. Si fa riferimento a tutti quei dispositivi che hanno funzioni cardio respiratorie, alimentari, renali e tutti quegli strumenti utili per chi ha disabilità motorie.











