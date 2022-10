Bonus bollette per disagio fisico/ Come fare domanda e quanto sconto ottenere

Il bonus bollette per disagio fisico è già attivo e durerà fino al 31 dicembre del 2022. Si tratta di una agevolazione aggiuntiva ed importante, che aiuterà i soggetti che presentano delle forme di disabilità fisiche a poter pagare meno il conto delle utenze domestiche.

Sui bonus per poter pagare meno in bolletta ne abbiamo sentite di cotte e di crude (dall’estensione del reddito ISEE per uno sconto al cambio degli orari di lavoro per consumare meno luce). La novità attuale riguarda però, un disagio fisico che consentirebbe di pagare meno.

Bonus bollette per disagio fisico: cos’è e come ottenerlo

Il bonus bollette per disagio fisico viene regolamentato da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).

Questo sconto aggiuntivo viene corrisposto a chi tramite regolare modulistica ASL, possa attestare la sua disabilità fisica (vale anche per chi non è direttamente interessato, ma nel nucleo familiare vive una persona con tali disagi) e manda la domanda al proprio CAF abilitato o Comune in cui risiede.

Al fine di validare la domanda è sufficiente compilare il modulo B di ARERA, riportando tutti i dati più importanti, e consultare le apparecchiature elettromedicali (con consumi di energia elevati), utili a risolvere il disagio fisico.

L’elenco dei dispositivi ammessi nell’agevolazione sono citati nel Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 e sono i seguenti:

Apparecchiature per pressione positiva continua;

Ventilatori polmonari;

Tende per ossigeno-terapia;

Concentratori di ossigeno;

Aspiratori;

Monitor multiparametrici;

Pulsossimetri;

Apparecchiature per dialisi peritoneale;

Apparecchiature per emodialisi;

Nutripompe;

Pompe d’infusione;

Pompe a siringa;

Carrozzine elettriche;

Sollevatori mobili;

Sollevatori mobili a sedile elettrici;

Sollevatori mobili a barella elettrici;

Sollevatori fissi a soffitto elettrici;

Sollevatori per vasca da bagno;

Materassi antidecubito.

L’importo viene stabilito dall’ente che gestisce il bonus bollette per disagio fisico, ovvero SGAte. La cifra è subordinata a tre principali fattori:

Potenza contrattuale con l’ente fornitore di energia elettrica; Apparecchiature elettromedicali salvavita usate; Tempo giornaliero d’uso.

Per chi lo desidera, è possibile utilizzare il simulatore di bonus SGAte per avere un’idea indicativa dello sconto in bolletta.

Lo sconto sarà spalmato in 12 mensilità e verrà calcolato direttamente sulla bolletta mensile.











