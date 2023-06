Bonus busta paga 2023/ A chi e quanto si guadagna in più mensilmente?

Il bonus busta paga del 2023 prevede – come si può intuire – un aumento che potrà durare fino alla fine dell’anno, ovvero fino al 31 dicembre 2023. A stabilirlo è stato il Decreto Lavoro, che ha sancito l’aumento per il mese di luglio.

L’INPS aumenterà lo stipendio in busta paga, ma soltanto per una specifica categoria di lavoratori (che vedremo ben presto). Il salario innalzato è previsto nello specifico, il 1° luglio del 2023. Ma di quanto verrà aumentato? Vi invitiamo a proseguire la lettura per scoprire tutti i dettagli più importanti.

Aumento stipendi colf 2023/ Fino al 4% in più: ma a quanto corrisponde?

Bonus busta paga 2023: a chi spetta?

Andando per gradi, il bonus in busta paga per tutto il 2023 spetterà agli insegnanti. E poi si proseguirà con il personale ATA (sia privato che pubblico), il cui concetto resta lo stesso: gli aumenti partiranno dal 1° luglio del 2023.

Rispetto all’articolo numero 1 della Legge di Bilancio 2023, l’aumento della busta paga aumenterà di 4 punti percentuali rispetto alla somma attuale, grazie al taglio del cuneo fiscale. Tutto ciò che dovranno fare i docenti (salvo diverse indicazioni), è quello di attendere l’arrivo automatico.

Bonus alberghi 2023/ Arriva l'elenco ufficiale dei beneficiari (e le cifre spettanti)

L’aumento in busta paga per i docenti non sarà uguale per tutti. A farlo variare sono alcuni aspetti contrattuali: la tipologia, l’anzianità di servizio, e altri fattori che potrebbero influire (positivamente o negativamente).

Come dicevamo, l’aumento verrà dettato dal taglio del cuneo fiscale, che farà aumentare di 4 punti percentuali la cifra in busta paga (ad esclusione della tredicesima). Tra i tagli apportati, quello più importante riguarda la rimozione della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori.

Questo si traduce in 2 punti percentuali in più, la cui retribuzione imponibile non supera i 2.692€ aumentata del rateo inerente alla tredicesima. Mentre con 3 punti percentuali, la paga imponibile non è oltre i 1.932€ (compresa della maggiorazione del rateo della tredicesima).

Credito Superbonus 2023/ Finalmente arriva la piattaforma: ecco entro quando

In sostanza, il bonus busta paga del 2023 garantirà ai docenti, un aumento mensile che potrebbe andare da 50€ fino a 99€.











© RIPRODUZIONE RISERVATA