Bonus busta paga 2024/ Le misure quasi “confermate” per stipendi più alti (22 settembre 2023)

Per la felicità dei lavoratori, i bonus busta paga nel 2024 potrebbero essere applicati nella prossima Legge di Bilancio. Nella manovra, il Governo sarebbe intenzionato a promuovere delle misure agevolative, affinché i lavoratori dipendenti possano ottenere un salario più alto.

In realtà, tali agevolazioni finanziarie (come l’aumento degli stipendi), sono state già confermate nella riforma fiscale e nel DEF 2023, e dunque per il 2024 dovrebbero essere “confermate“, attendendo l’ufficialità dell’approvazione delle legge finanziaria, entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Bonus busta paga 2024: quali misure sono previste?

I bonus da inserire in busta paga nel 2024, contengono delle misure agevolative nei confronti dei dipendenti, per contenere i danni provocati dall’inflazione e per fare in modo che il potere d’acquisto dei consumatori, non si riduca drasticamente.

Il primo esonero riguarda i contributi previdenziali, la cui detassazione è stata già approvata e trasformata in legge con il Decreto Lavoro del 2023. Il beneficio è esteso non solo ai dipendenti del settore pubblico, ma anche ai lavoratori del comparto privato.

Bonus di 100€

Con molta probabilità, anche per il 2024, verrà proposto il Bonus Renzi. Questa misura nel 2023, ha permesso ai lavoratori con redditi fino a 15 mila euro (e in alcune eccezioni fino a 28 mila euro), di poter percepire fino a 100€ in più nella propria busta paga.

Detassazione sui salari

Tra i molteplici bonus previsti in busta paga nel 2024, non manca la detassazione sui premi di produttività. A prevederlo è stata la riforma fiscale del 2023, che ha pensato di estendere la misura a quelle aziende che condividono parte degli utili e li distribuiscono ai loro dipendenti.

Detrazioni fiscali per i figli a carico

Un’altra misura molto importante, è destinata ad agevolare i dipendenti grazie alle detrazioni fiscali da applicare ai figli con età pari o superiore ai 21 anni. Per i figli con un’età inferiore ai 21, è previsto l’Assegno Unico Universale Figli (AUU).

Fringe benefit potenziati

Sia gli Assegni Familiari (AF) che i fringe benefit, oltre a continuare ad esistere, potrebbero essere potenziati. Quest’altro interessante bonus in busta paga nel 2024, potrebbe far percepire un salario più alto.











