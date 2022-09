Bonus caldaia 2022/ Accredito diretto del 100% della spesa sostenuta: le condizioni

Il bonus caldaia nel 2022 prevede la sostituzione dell’impianto di riscaldamento senza spendere un euro. Questo significa che verrà coperto il 100% delle spese purché vengano rispettati due requisiti importanti.

I bandi in corso però sono due, il primo che prevede 3 milioni di euro stanziati dalla Giunta Regionale nei confronti dei cittadini emiliani per l’anno 2022, e 5 milioni per il 2023. L’altro invece, viene stanziato dal Gestore dei servizi energetici che coprirà il 100% delle spese sostenute e ammissibili.

Bonus caldaia 2022: requisiti e condizioni

Il bonus caldaia 2022 promosso dalla Regione Emilia Romagna prevede la sostituzione degli impianti più vecchi di riscaldamento. La richiesta va effettuata entro e non oltre le ore 14 del 31 dicembre dell’anno 2023 da coloro che vivono nei comuni pianeggianti della Regione.

I vecchi impianti andranno sostituiti con nuovi impianti a biomassa la cui potenza dev’essere uguale o meno di 35kWt e minimo di Classe 5 Stelle e con pompe di calore.

Il bonus copre anche i servizi inerenti alla dismissione e smontaggio parziale o totale dell’impianto attualmente installato. Attenzione ad una cosa importante, l’agevolazione è valida esclusivamente per l’operazione di sostituzione e non di installazione di nuovo impianto.

Bonus caldaia 2022: come funziona la nuova agevolazione

Il bonus caldaia del 2022 prevede una copertura pari al 100% della spesa valida per sostituire l’impianto di riscaldamento.

La richiesta può esser inviata online mediante la piattaforma ufficiale della Regione, trovando la sezione specifica presentazione della domanda” fino al 31 dicembre del 2023. Prima di accedere alla piattaforma è indispensabile munirsi di credenziali SPI oppure della Carta di identità elettronica. Coloro che mandano domanda, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo di importo pari a 16€.

L’importo totale del bonus caldaia verrà accreditato dopo che la Regione Emilia Romagna avrà validato la veridicità dei documenti i ricevuti e dell’esatta modalità di invio della domanda. In caso contrario sarà previsto l’annullamento diretto e il rifiuto della richiesta.

