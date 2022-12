Bonus caldaia 2023/ Requisiti e beneficiari: ecco come funziona

Il bonus caldaia nel 2023 ci sarà. La notizia arriva in via ufficiale dal Governo, che consentirà di prorogare l’agevolazione fiscale applicabile da un minimo del 50% fino a massimo il 65%, per tutti i cittadini che vorrebbero sostituire l’impianto di riscaldamento.

Un’agevolazione fiscale non poco importante, soprattutto in questi periodi dove vige il carovita e la crisi energetica. Certamente, se il bonus caldaia del 2023 agevolasse al 100% come quello del 2022, non sarebbe proprio una cattiva idea.

Bonus caldaia 2023: come averlo e chi potrà richiederlo

Il bonus caldaia del 2023 è l’agevolazione fiscale concessa a quei cittadini che decidono di sostituire gli impianti di climatizzazione invernali, con impianti composti da caldaie a condensazione per migliorare le performance energetiche.

La miglioria dell’efficientamento energetico degli immobili, consente quindi, l’accesso alla detrazione fiscale sui costi sostenuti per questa operazione. Affinché si possa usufruire del bonus caldaia del 2023, è indispensabile che si soddisfino questi requisiti:

L’operazione deve configurarsi come “ sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico ” e non come nuova installazione;

” e non come nuova installazione; Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad acqua oppure o ad aria.

Invece, qualora si trattasse di impianto con potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW:

Il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn;

Dove tecnicamente compatibili, devono essere installate delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti (ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale che sono stati realizzati e progettati con temperature medie del fluido termovettore minori a 45°C).

Viceversa, nel caso di potenza nominale del focolare uguale o superiore a 100kW, oltre ai requisiti sopra citati, ecco cos’altro rispettare:

Deve essere installato un bruciatore di tipo modulante; La regolazione climatica deve intervenire direttamente sul bruciatore; Deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.

