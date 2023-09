Bonus caldaia 2023/ Tutte le misure attive e detrazione fino al 90% (6 settembre)

Il bonus caldaia 2023 è una misura con cui, i cittadini italiani possono provvedere alla sua sostituzione (con montaggio e smontaggio incluso, almeno in alcuni casi), ottenendo un benefit sotto forma di detrazione fiscale, potendo altresì, risparmiare un po’ di soldi.

Diverse volte abbiamo suggerito delle soluzioni per risparmiare in bolletta, ed oggi vedremo due misure molto importanti: il cosiddetto ecobonus e il superbonus al 90%. Ognuna di essa, prevede dei requisiti e delle condizioni diverse dall’altra, che vi illustreremo di seguito.

Bonus caldaia 2023: a quale misura aderire?

Chi è alla ricerca del bonus caldaia 2023, lo fa per ottenere un risparmio economico su una decisione che, non solo aiuterà sotto il profilo economico il beneficiario, ma soprattutto ne gioveremo a livello ambientale, visto che migliorando l’efficienza energetica anche l’inquinamento sarà significatamente più basso.

Vedremo di seguito, tutte le possibilità ad oggi attive, in modo tale da rendersi conto di quale possa essere la soluzione migliore.

Ecobonus al 50%

La prima soluzione è quella installare degli impianti di climatizzazione invernale o impianti che siano dotati di caldaie a condensazione. In questo modo, si assicurerebbe una efficienza e classe energetica (almeno A) migliore rispetto al precedente impianto.

La misura può essere richiesta fino al 31 dicembre del 2024, e la detrazione fiscale include anche le spese di montaggio e smontaggio.

Superbonus al 90%

Il superbonus al 90%, se è pur vero che rispetto alla precedente, è una misura economica molto più alta e conveniente, è anche vero che i requisiti per accedervi sono anche più restrittivi.

Infatti, è necessario che al momento della richiesta per sostituire la caldaia, non solo vi siano altri interventi edilizi in corso, ma la nuova caldaia dovrà essere superiore di ben due classi energetiche.

Ecobonus al 65%

Infine, l’ultimo bonus per la sostituzione di una caldaia nel 2023, è l’ecobonus al 65%. Questa misura consente di detrarre i costi sostenuti a patto che si cambi un impianto esistente, con delle nuove caldaie con sistemi domotici di ultima generazione, o sistemi di termo regolazione.

Il bonus verrà corrisposto ai beneficiari che vogliono installare impianti di climatizzazione invernale sostituiti con pompa di calore, oppure impianti solari dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

