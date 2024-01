Bonus caldaia 2024/ Fino al 65% di detrazione anche in affitto: come funziona (oggi 6 gennaio)

Il bonus caldaia del 2024 è la misura che è stata prorogata anche per questo nuovo anno. L’agevolazione consentirà di poter ottenere una detrazione fiscale che va dal 50% al 65% in base all’attività da dover svolgere.

Per poter beneficiare dell’agevolazione non occorre dimostrare un determinato reddito ISEE, ma sarà necessario adeguarsi alle condizioni che vengono imposte: i lavori dovranno essere eseguiti su un immobile già esistente e l’obiettivo è quello di installare una caldaia che sia più ecosostenibile e che goda di un’ottima efficienza energetica.

Bonus caldaia 2024: requisiti e detrazione massima

Il bonus caldaia del 2024 prevede – come anticipato – una detrazione fiscale minima del 50%, fino all’ottenimento di quella massima, al 65%. L’obiettivo è quello di rendere un ambiente sempre più sano in cui vivere, riducendo l’inquinamento.

Sostituendo la vecchia caldaia e installandone una nuova, è possibile beneficiare di un risparmio economico sulla spesa complessiva delle utenze domestiche. In base alla tipologia e classificazione dell’impianto di riscaldamento, è possibile beneficiare di una specifica detrazione fiscale:

Al 50% delle spese: caldaia a condensazione con efficienza media stabionale minimo in classe energetica A; Al 65% delle spese: sostituzione della vecchia caldaia, con un nuovo modello a condensazione di classe energetica A (o superiore), e prevedendo l’installazione di strumenti più evoluti (in termini di termoregolazione).

Quanto ai soggetti coinvolti e beneficiari del bonus caldaia 2024, eccoli di seguito:

Proprietari oppure “nudi proprietari”; Titolari di chi gode realmente del bene (abituazione, usufrutto o superficie); Inquilini (locatari), o comodatari.

Nella detrazione fiscale sono previste anche le spese sostenute per installare e smontare la vecchia e nuova caldaia, purché le stesse siano state comunicate in modo opportuno, all’ENEA, che sarà la responsabile del controllo.

Così come sottolineato dalla Legge numero 296/2006, (come avviene per l’ecobonus) il pagamento dei costi affrontati per la sostituzione della vecchia caldaia, devono essere tracciabili: vanno effettuati tramite un sistema accertabile, come il bonifico bancario l’assegno (divieto assoluto di contanti).

Questi sono i requisiti previsti per il bonus caldaia del 2024, ricordando espressamente di passare ad una classe energetica più efficiente e soprattutto ecosostenibile.











