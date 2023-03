Bonus carburante 2023/ Sì alla proroga, ma con costi superiori: ecco quali

Il bonus carburante 2023 prevede dei costi che sarebbero assimilabili, o meglio dire associabili, a quelli da destinare alla previdenza sociale. Per quest’anno l’agevolazione sarà esclusivamente esentasse, perché vi sono delle percentuali (che spiegheremo di seguito), da addebitare.

L’agevolazione per i dipendenti e i lavoratori che sfruttano i veicoli a benzina per recarsi al lavoro, possono avere un contributo in più. Il funzionamento del bonus carburante 2023 è ancora valido per quest’anno, ma con dei costi aggiuntivi che aggravano sul totale.

Bonus carburante 2023: quali costi sono addebitabili al sussidio

I costi che si pagano con il bonus carburante 2023, equivalgono al 9,19% (solitamente), a carico del dipendente, mentre il 30% dall’azienda. Con queste sottrazioni, l’agevolazione per i lavoratori dipendenti si abbassa a 182€ (i mancanti 18€ sono trattenuti per il versamento dei contributi).

Ma per l’azienda equivalgono costi in più, che si traducono in un aumento di 260€ (i restanti 60 euro sono da destinare ai contributi previdenziali).

A stabilirlo è la Legge 23/2023 di conversione del Decreto di Legge 5/2023, pubblicata in GU 63/2023, e in vigore a partire da ieri, che propone (a metà, visto che è solo esentasse, ma non privo di costi contributivi), l’agevolazione dello scorso anno su buoni benzina ma anche su ulteriori titoli d’acquisto similari (GPL, metano, gasolio e così via), destinati ai lavoratori subordinati dal 1° gennaio fino al 12 gennaio 2024.

Il Decreto Legislativo 5/2023, sostiene che «Il valore dei buoni non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro». Inoltre, sempre in base a quanto descritto dalla Legge 23/2023:

«L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi». L’operatività e la prassi è prettamente la stessa rispetto a quella dello scorso anno, a differenza dell’esenzione applicata.

Per il solo 2023, l’esenzione sia contributiva che fiscale, è pari a 258,23€, con plafond massimo pari a 258,23 euro.

