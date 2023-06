Bonus carburante aziende agricole 2023/ Iter, domanda e scadenze (22 giugno 2023)

Il bonus del carburante è destinato alle aziende agricole 2023 che quest’anno possono avere la possibilità di poter risparmiare soldi, o almeno sul rifornimento. Per poter riscuotere l’agevolazione è sufficiente rispettare sia i termini di scadenza che l’iter per far domanda.

La comunicazione tramite l’Agenzia delle Entrate va mandata entro il 21 giugno. Il credito andrà riscosso facendo domanda per ottenere la cessione del credito di imposta in merito ai pagamenti sostenuti durante il terzo e quarto trimestre dell’anno 2022, e per il primo trimestre del 2023.

Bonus carburante aziende agricole 2023: iter e scadenze

Il bonus carburante delle aziende agricole 2023, è stato approvato nei documenti relativi al 26 gennaio 2023 e del 3 aprile 2023. Già il decreto di marzo prometteva di concedere ai contribuenti italiani, un bonus da usufruire per il rifornimento.

I cessionari del credito dovranno rispettare una scadenza specifica, ovvero il 30 giugno per sfruttare il bonus mediante la compensazione. I soggetti beneficiari devono comunicare e accettare l’opzione irrevocabile per sfruttare la compensazione mediante la “Piattaforma di cessione crediti” sulla piattaforma ufficiale delle Entrate.

Il bonus può essere sfruttato tramite il modello F24, inserendo il codice tributo “7737” oppure “7732” in base al trimestre di riferimento, oppure optando per la cessione totale.

Bonus carburante aziende agricole 2023: come far domanda

Il bonus carburante da destinare alle aziende agricole 2023, dev’essere richiesto tramite la compilazione di uno specifico modello, in cui dovrà essere presente anche il visto di conformità. Al soggetto che manderà la domanda tramite i canali telematici dell’ADE, dovranno sfruttare i crediti di imposta tramite la compensazione, entro e non oltre il 30 giugno:

Utilizzare i crediti in compensazione tramite il modello reddituale F24, inserendo il codice tributo “6987” o “6972”, in base ai costi sostenuti nel terzo o quarto trimestre dell’anno 2022. Essere ceduti solo per intero a terzi, con possibilità di altre 2 cessioni soltanto se i destinatari sono intermediari finanziari e banche, imprese assicurative autorizzative, oppure società che sono connesse ad un gruppo bancario iscritto all’albo.

L’articolo sulla guida per usufruire del bonus carburante destinate alle aziende agricole 2023, termina qui. Per qualsiasi cosa, vi rimandiamo ad eventuali notizie ed aggiornamenti.

