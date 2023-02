Bonus carburante contributi INPS/ Salta definitivamente l’esonero contributivo

Il bonus carburante prevede dei contributi INPS da versare. Prima di osservare in che proporzione, va detto che nel 2022, questa norma prevede l’esonero totale. Situazione che nel 2023, seppur la proroga del bonus benzina, il versamento dei contributivo di fatto, è obbligatorio (gran parte del datore di lavoro).

Superbonus, crediti ai redditi bassi/ Tavolo al Mef: “Soluzione a breve”

Sappiamo tutti – più o meno – come funziona il bonus benzina del 2023. Quel che però in ben pochi sanno, è che per usufruire dell’agevolazione, è necessario versare dei contributi previdenziali. Di seguito, vedremo tutti i dettagli per vedere in che percentuale si dovrà adempiere.

Bonus carburante e contributi INPS: fino al 39% di versamento

Il bonus carburante del 2023 prevede il versamento dei contributi INPS. Questo significa per l’azienda, un costo in più. Ricordiamo che tale agevolazione, non è obbligatoria, bensì è un benefit concesso al lavoratore (oppure a tutto il team di forza lavoro), che è a discrezione dell’azienda.

Bonus pubblicità 2023/ Cos’è e a quanto ammonta: ecco gli investimenti ammessi

Ecco com’è stato comunicato in una nota ufficiale, il cambiamento di cui vi abbiamo parlato:

“La norma transitoria in oggetto, nel testo modificato in sede referente, concerne esplicitamente il solo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; quest’esplicitazione introdotta in sede referente è conforme all’interpretazione già seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto4, relazione che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive”.

Quindi, il bonus carburante resterà sempre esentasse, perché non fa cumulo con i redditi personali dei lavoratori, ma allo stesso tempo, prevede il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali INPS, nella misura del 30% per i dipendenti, mentre il 9% a carico del lavoratore.

Assegno unico 2023/ Entro quando inviare la dichiarazione sostitutiva

L’agevolazione è erogabile fino ad un massimo di 200€, e nel bonus possono essere coinvolti tutti i tipi di lavoratori, indipendentemente dalla modalità adoperata e pattuita per svolgere l’attività: che si tratti di smart working, lavoratori part–time, stagisti, apprendisti ma anche lavoratori a progetto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA