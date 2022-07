Bonus caregiver Puglia 2022/ Manca poco alla scadenza: come ricevere 1000 euro

Il bonus caregiver della Regione Puglia per il 2022 è stato lanciato il 21 giugno e l’ultimo termine per poterne aderire è in scadenza (21 luglio). Vedremo come fare richiesta e quali sono i requisiti per riuscire a ricevere questo sussidio economico.

I caregiver sono quei professionisti o chi assiste una persona che non è in grado di gestirsi autonomamente. In questo specifico caso, il bonus verrà dato a coloro che hanno in carico una persona a cui è stata riconosciuta la Legge 104.

Bonus caregiver Puglia 2022: come funziona il bonus

Il bonus caregiver emesso dalla regione Puglia (una tantum per il 2022), prevede un corrispettivo pari a mille euro. La Regione meridionale prevede che chi soddisfa questi requisiti, potrà ricevere il sussidio economico:

Tutti i soggetti (caregiver) che si prendono cura del coniuge;

Per chi aiuta quotidianamente l’altra parte dell’unione civile oppure del convivente;

Coloro che aiutano un familiare oppure affine ad essi, entro il secondo grado o di un familiare entro il terzo grado che non sia capace di prendersi cura di sé stesso o che sia in stato non autosufficiente.

Affinché il sussidio venga riconosciuto regolarmente, è importante che il soggetto sia effettivamente riconosciuto invalido o che abbia una indennità di accompagnamento.

Tuttavia, esistono dei casi dove il bonus di 1000 euro non potrà esser erogato ai caregiver. Si tratta di quei casi in cui la persona disabile aderisce al progetto “Dopo di Noi”, oppure seppur non autosufficiente e in condizione di gravissima disabilità, il soggetto si trova ricoverato presso una delle strutture sanitarie assistenziali oppure residenziali sociosanitarie.

Per poter richiedere il bonus caregiver della Puglia del 2022, è indispensabile inviare la domanda online tramite il portale Sistema Puglia, ed esser in possesso sia dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), che del certificato del reddito ISEE.

Ricordiamo che la domanda per poter aderire scadrà presto, ovvero il 21 luglio del 2022 alle ore 12.











