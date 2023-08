Bonus carta docente scadenza/ Ultimi giorni per usarlo, dove farlo (17 agosto 2023)

Il bonus della carta docente è in scadenza, ed ormai a distanza di circa due settimane rispetto all’ultimo termine, tutti i professori dovrebbero affrettarsi per poterlo utilizzare, altrimenti si perderà per sempre.

Infatti, i docenti che non sfruttano i 500 euro a loro disposizione (vedremo dove usarli), entro un termine ben specifico, potranno dire addio al contributo economico, non avendo più modo di poterlo recuperare (almeno quello dell’anno in corso).

Bonus carta docente in scadenza: l’ultimo termine è fine agosto

Il bonus della carta del docente è in scadenza a fine agosto. Precisamente, il 31 agosto del 2023 è l’ultimo giorno per poter utilizzare l’accredito destinato ai professori, che potranno compiere le spese inerenti alla scuola e alla formazione scolastica.

Ad oggi il contributo è esteso a molti più beneficiari, sia ai supplenti con incarichi annuali ad esempio, sia quei docenti “assunti” con pre–ruolo, con tutti gli arretrati annuali.

La scadenza però, non salva i docenti “più anziani” che andranno in pensione a settembre. Infatti, anche loro dovranno sfruttare i 500 euro prima della scadenza ufficiale del 31 agosto del 2023.

Onde evitare di sprecare questo contributo economico che potrebbe favorire una miglioria riguardo alla formazione scolastica, ecco che spese potrebbero essere ammesse nei 500 euro:

Riviste, libri e testi in merito all’aggiornamento professionale; Software e hardware per aggiornamenti o nuovi corsi, purché siano riconosciuti dal MIUR; Iscrizioni a master/lauree (come corsi di studio), purché attinenti al profilo del docente; Ingressi a cinema, spettacoli, mostre e musei.

È evidente che l’estensione dei beneficiari (quasi 800 mila insegnanti che ne potranno godere) del bonus della carta docente costerà molto di più al Governo, tanto che con questa manovra sarà costretto a spendere 42 milioni di euro.

Ecco perché sarebbe un peccato ignorare il bonus della carta docente e rischiare che la scadenza del 31 agosto del 2023 possa compromettere l’uso dei 500 euro previsti.











