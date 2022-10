Bonus casa 2022/ Elenco completo e tutte le scadenze in programma

I bonus per la casa 2022 hanno delle scadenze ben specifiche. Nell’articolo di oggi, vi mostreremo l’elenco completo di tutte le agevolazioni richiedibili entro la fine di quest’anno, e quelle che sono state modificate o prolungate.

Le agevolazioni per effettuare gli interventi domestici, sono state pensate per favorire economicamente, tutte quelle famiglie che oltre ai rincari, hanno dovuto provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni presso la quale vivono.

Bonus casa 2022: quali sono le prossime scadenze?

Di bonus per la casa nel 2022 ne abbiamo visti a bizzeffe. Ma quali sono quelli in scadenza e quelli dove invece abbiamo più tempo? A parte alcuni in scadenza il 31 dicembre di quest’anno, ce ne sono altri che consentiranno di accedere a delle agevolazioni entro il 2023 e 2025.

Superbonus 110%: a quando è fissata la scadenza?

Tra i bonus casa del 2022 in prossima scadenza, vi è il superbonus 110%. Anche se ci sono delle eccezioni di cui parlare. Se si tratta di villette unifamiliari, ad esempio, il bonus termina il 31 dicembre di quest’anno, purché le operazioni risalenti allo scorso 30 settembre, siano arrivate almeno al 30% dell’intervento totale.

Per i condomini la situazione è diversa, visto che potranno richiedere il superbonus 110% fino al 31 dicembre del 2025.

Tale scadenza è valida per i lavori da effettuare sugli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, purché siano di un solo proprietario oppure in comproprietà, e quelli di organizzazioni di volontariato, ONLUS e APS.

In questo caso la situazione sarebbe differente, visto che il superbonus al 110% verrebbe ridotto:

110 % Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

% Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70 % Per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024;

% Per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% Per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Bonus casa ordinari del 2022: scadenze quasi imminenti

Tra gli altri bonus della casa del 2022, rientrano quelli per il rifacimento delle facciate, il bonus ristrutturazione e il bonus mobili, che scadranno tutti il 31 dicembre di quest’anno.

Le uniche agevolazioni che sono prolungate sono quelle per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche, che potranno esser richieste entro e non oltre il 31 dicembre del 2024.

