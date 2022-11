Bonus casa 2023/ Ecco tutte le agevolazioni prorogate

I bonus casa per il 2023 sono diversi e tutti molto interessanti. Questo vuol dire, che si potrà godere di un’agevolazione economica pur avendo eseguito dei lavori edilizi ben specifici. Ma di quali benefit parliamo? Lo scopriamo in questa notizia.

Non tutti i bonus statali sono prorogabili di anno in anno. Motivo per cui, elencheremo tutte quelle agevolazioni che potranno esser richieste ed anche ottenute, anche il prossimo anno (nel 2023). Gli interessati potranno continuare la lettura per approfondire e leggere i dettagli.

Bonus casa 2023: 5 agevolazioni imperdibili per il prossimo anno

Elenchiamo di seguito, tutti i bonus casa del 2023 che potranno esser ottenuti senza alcun tipo di problema. Si passa dal superbonus 110% alle agevolazioni per i mobili, un po’ come ne avevamo già parlato due mesi fa, quando citavamo tutte le agevolazioni disponibili.

Bonus ristrutturazioni edilizie : si potrà usufruire di una detrazione pari al 50%. L’obiettivo è quello di incentivare la ristrutturazione delle abitazioni, rispettando certi canoni.

: si potrà usufruire di una detrazione pari al 50%. L’obiettivo è quello di incentivare la ristrutturazione delle abitazioni, rispettando certi canoni. Ecobonus : la detrazione è ottenibile fino al 65%, riguardante tutti i lavori che abbiano come obiettivo la riqualificazione energetica degli edifici.

: la detrazione è ottenibile fino al 65%, riguardante tutti i lavori che abbiano come obiettivo la riqualificazione energetica degli edifici. Bonus per grandi elettrodomestici e mobili : anche in questo caso, è possibile ottener il 50% di detrazione. L’acquisto degli elettrodomestici e i mobili in questione, deve avere la finalità di sfruttare l’alta tecnologia e l’ultima generazione a proprio vantaggio, ovvero riducendo l’impatto ambientale.

: anche in questo caso, è possibile ottener il 50% di detrazione. L’acquisto degli elettrodomestici e i mobili in questione, deve avere la finalità di sfruttare l’alta tecnologia e l’ultima generazione a proprio vantaggio, ovvero riducendo l’impatto ambientale. Sismabonus : detrazione alta, si parla di un buon 75% per migliorare le due classi sismiche degli edifici.

: detrazione alta, si parla di un buon 75% per migliorare le due classi sismiche degli edifici. Bonus verde: la detrazione è al 36%, purché si utilizzi per dare un ordine al giardino di propria gestione.

Un’altra proroga già accettata tra i bonus casa del 2023, è quello per le facciate. Il contribuente per usufruirlo, dovrà sostenere le spese entro e non oltre il 31 dicembre del 2022. L’unico limite della nuova Legge di Bilancio, riguarda la riduzione dal 90% al 60% per sfruttare l’agevolazione in questione.

