Bonus casa 2024/ Stop alla proroga, ma copertura fino al 90%: per chi? (15 dicembre 2023)

Il bonus per comprare casa nel 2024 cambia veste. Se nell’anno in corso è stata introdotta l’agevolazione per gli under 36, con l’arrivo del nuovo anno sussistono delle variazioni altrettanto importanti.

Se è pur vero che nel 2024 sono previsti degli stop sul bonus prima casa, allo stesso tempo il nuovo emendamento potrebbe sorprendere con una proroga interessante che mira ad agevolare i soggetti prioritari.

Card Dedicata a Te 2024/ Quando e come richiederla? Guida completa (15 dicembre 2023)

Per soggetti prioritari, specifichiamo che si prendono in considerazione i nuclei familiari più numerosi, le giovani coppie e chiunque abbia un ISEE non eccessivamente alto.

Bonus casa 2024: quali sono le agevolazioni previste?

Il bonus casa nel 2024, darà priorità ai giovani under 35 (e non più fino ai 36 anni d’età), ma soprattutto ai nuclei familiari più numerosi che hanno problemi di natura economica.

SUPERBONUS 110%/ La cronistoria di un macigno sui conti che divide la maggioranza

L’accesso alla Garanzia del Fondo, che mira a coprire fino al 90% del mutuo sottoscritto (anche in caso di surroga di un prestito acceso originariamente per la prima casa), viene garantito a determinate condizioni.

Vediamo di seguito, chi sono i soggetti che potranno beneficiare del fondo al 90% per poter comprare una casa a condizioni agevolate (anche in termini di tassi di interesse):

Nuclei familiari con ISEE massimo a 40.000€: è necessario che il nucleo sia costituto da almeno tre figli a carico, con età inferiore ai 21 anni. Nuclei familiari con ISEE massimo a 45.000€: è necessario che il nucleo sia costituto da almeno quattro figli a carico, con età inferiore ai 21 anni. Nuclei familiari con ISEE massimo a 50.000€: è necessario che il nucleo sia costituto da almeno cinque o più figli a carico, con età inferiore ai 21 anni.

Così come previsto dal Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 48, della legge 147/2013, il bonus casa nel 2024 prevede l’accesso al fondo con priorità massima ai nuclei più numerosi e bisognosi, e con una richiesta prettamente destinata al mutuo ipotecario (vale anche per mutui accesi in precedenza e come prima casa).

Social Card attivazione/ confermata la proroga: ecco fino a quando (14 dicembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA