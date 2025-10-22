I bonus previsti per la casa ora hanno una bozza approvata dal Consiglio dei Ministri, dove si parla di un anno di agevolazioni invariate.

Per l’intero 2026 è stato approvato il bonus casa al 50% e al 36%. Altre 12 mensilità per poter usufruire dello sconto massimo ma concedibile soltanto a chi gode del diritto reale e della proprietà sulla 1° casa.

Attenzione però, perché il requisito richiede che l’unità immobiliare sia adibita come abitazione principale, altrimenti l’agevolazione scenderà al 36%. Dunque l’attuale disegno previsto in Bilancio ha confermato quanto anticipato nei giorni scorsi.

L’ufficialità sulle percentuali del bonus casa

Il bonus casa potrà restare al 50% ma soltanto se soddisfa i requisiti sopra citati, e potrà esser prevista esclusivamente su 3 aiuti: il bonus per la ristrutturazione dell’appartamento, l’incentivo per migliorare l’efficienza energetica ed infine il sismabonus.

Naturalmente, indipendentemente dal tipo di intervento richiesto, l’aliquota non cambia. Quel che varieranno saranno gli adempimenti previsti per ogni iter burocratico.

Attenzione però che dal 2027 in poi non ci sarà alcuna proroga (fissata in maniera ufficiale soltanto per un anno), e il sistema di aliquote si ridurrà gradualmente, passando dal 50% al 36%.

Tra proroghe e addii

Il 2026 è contrastato da proroghe ma anche addii (talvolta parziali). Innanzitutto c’è l’abrogazione definitiva del Superbonus, che resta attiva soltanto in quei territori coinvolti nel terremoto del Centro Italia.

Niente proroga neppure per l’incentivo per le barriere architettoniche, che terminerà il suo percorso entro la fine di quest’anno (originariamente riconosceva fino al 75% del benefit).

Rimane invece il bonus mobili, grazie al quale è possibile acquistare sia grandi elettrodomestici che l’arredamento godendo del 50% di detrazione e con una soglia massima pari a 5.000€. Ciò che è importa è aver iniziato gli interventi almeno all’inizio dell’anno precedente alla richiesta.

Ad esempio, se la domanda avvenisse nel 2026, gli interventi dovranno esser stati iniziati nell’anno prima (dal 1° gennaio a massimo il 31 dicembre 2025), evitando dunque la differenziazione delle aliquote applicabili tra le prime e le seconde case.

Ora non resta che aspettare l’ultima parola del Parlamento, salvo non apporti cambiamenti improvvisi (tra cui deroghe, restrizioni o ampliamenti).