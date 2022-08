Bonus casa 30.000 euro/ Come ottenere il contributo a fondo perduto

Il bonus casa da 30.000 euro prevede l’acquisto di un immobile presso una zona di montagna, al fine di poter popolare tutte quelle zone che sono a rischio – per appunto – di “spopolamento“. La zona nello specifico riguarda esclusivamente la Regione Emilia Romagna.

Il contributo sarà a fondo perduto. Dunque l’importo ottenuto al fine di acquistare l’immobile potrà esser sfruttato senza dover avere il pensiero di restituirlo. Di seguito vedremo attentamente come funziona e quali sono i requisiti per poterne fare richiesta.

Bonus casa da 30.000 euro in Emilia Romagna: come funziona?

Il bonus casa da 30.000 euro in Emilia Romagna prevede in realtà, un contributo a fondo perduto che parte da un importo minimo di 10 mila euro fino a massimo 30 mila euro, purché si acquisti una casa con l’intenzione di viverci almeno 5 anni e soprattutto, che si trovi in un “comune montano“.

Contributo a parte, è importante che non venga superato il 50% del totale della spesa necessaria per comprare la casa.

Nel bando sarà descritto tutto quel che occorre per esser selezionati. Ecco di seguito, tutti i requisiti necessari per poter comprare casa in una zona montana in Emilia Romagna (valido per i single, nuclei familiari e giovani coppie):

Per i soggetti nati successivamente all’1° gennaio del 1982, dunque il cittadino non dovrà avere più oltre quarant’anni;

Avere la residenza in Emilia-Romagna;

Svolgere un’attività lavorativa esclusiva o prevalente in regione (Emilia Romagna).

L’ISEE del richiedente non deve superare inoltre, i 50 mila euro annui. Il punteggio aggiuntivo verrà attribuito a coloro che:

Hanno uno o più figli conviventi;

Giovani sotto la soglia dei 30 anni;

Hanno già un’attività lavorativa presso un comune appenninico;

Vivono presso un Comune non montano e decidono di trasferire la residenza in un comune montano;

Che decidono di comprare casa in Comuni con gli indici di decremento demografico, vecchiaia e reddito maggiormente svantaggiati.

