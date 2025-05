Sembra ridursi sempre di più il ricorso ai bonus casa utili ai cittadini che intendono ristrutturare la propria abitazione e il 2025 è il primo vero e proprio anno in cui non esiste più (almeno normativamente) l’ingombrante peso del Superbonus a falsare i conti, fermo restando che la scia del bonus pentastellato non si è ancora del tutto arrestata, dato che alcuni cantieri restano ancora aperti e altri sono – addirittura – in attesa dell’avvio; nel frattempo, comunque, Il Sole 24 Ore ha stimato l’attuale impatto dei bonus casa nell’economia reale, prendendo in esame il Bollettino delle entrate tributarie e i bonifici ‘parlanti’ depositati dalle banche.

Partendo proprio da qui, è interessante notare che nei primi due mesi del 2025 (dato che i dati sono disponibili solamente fino al mese di febbraio) i bonus casa sono stati impiegati per ristrutturazioni dal valore di 3,25 miliardi di euro: si tratta di un valore inferiore del 35% rispetto a quello relativo ai primi due mesi del 2024 – quando furono 4,86 i miliardi investiti dagli italiani – ed escludendo l’era del Superbonus (con il 2022 a 4,16 miliardi e il 2023 con addirittura 5,4 miliardi) dobbiamo tornare addirittura fino al 2019 per trovare un valore simile a quello odierno; con la spesa che quell’anno si attestò a 2,7 miliardi, da adeguare all’inflazione stimata al 30 per cento, arrivando grosso modo a 3,5 miliardi al valore odierno.

Monosilio: “Servono più certezze a medio-lungo termine per il bonus casa”

Insomma, l’effetto deterrente sui bonus casa sembra funzionare piuttosto bene e nessuno si immaginerebbe di rivalutare l’operato dannoso per le tasche dello Stato del Superbonus (almeno, per com’era formulato all’epoca in cui venne introdotto); ma nel frattempo è altrettanto evidente che l’incertezza generale stia rallentando fortemente i lavori di ristrutturazione: attualmente, infatti, è in vigore un bonus casa del 36% che può arrivare fino al 50% se si tratta della prima casa; mentre il prossimo anno le percentuali scenderanno – rispettivamente – al 30 e al 36 per cento.

In direzione di una maggiore chiarezza va proprio l’intervento di Flavio Monosilio – direttore del Centro Studi di Ance – sulle pagine de Il Sole 24 Ore, chiedendo una “politica di medio-lungo periodo” che dia certezze ai contribuenti; mentre, dal canto suo, il direttore Cresme Lorenzo Bollicini ha notato che gli attuali valori “sono peggiori di quelli pre-Covid”, chiedendo un’ampia riflessione “su dove possiamo arrivare” prima di preoccuparci, anche – e forse soprattutto – in virtù dell’attuale crescita dei lavori in nero.