Bonus casalinghe 2022/ A chi spetta e come fare domanda

Il bonus casalinghe del 2022 prevede che le donne e gli uomini che si occupano delle pulizie della casa, che si prendono cura della famiglia e svolgono le faccende domestiche hanno diritto a ricevere una specie di agevolezione, ovvero di un inserimento nel mondo lavorativo, in che modo?

Tutto questo però non deve essere confuso con l’assegno sociale, il bonus casalinghe 2022 è un contribuito economico per donne e uomini che hanno compiuto 67 anni e hanno un reddito massimo di 468,11 euro. Il bonus casalinghe si tratta di seguire corsi di formazioni a titolo gratuito, entriamo nello specifico.

Bonus vacanze 2022/ Sconti e soggiorni a prezzi agevolati: ecco dove

Bonus casalinghe 2022: requisiti e come aderire ai corsi formativi

Il bonus casalinghe 2022 è stato istituito dal ministero delle Pari Opportunità grazie a un fondo indirizzato per gli Enti organizzatori e consiste quindi nell’ottenere corsi di formazione lavorativi per tutti coloro che sono usciti dal mondo del lavoro e dare loro la possibilità farne parte nuovamente.

Bonus vedove 2022/ Come funziona e quanto si può ottenere: domanda e requisiti

Per poter ottenere il bonus casalinghe 2022 e iscriversi ai corsi è necessario rivolgersi direttamente agli Enti che organizzano e che sono stati selezionati dal Ministero delle Pari Opportunità, attraverso un bando concluso nel 31 marzo.

In questo momento gli elenchi non sono ancora visibili, ma a breve si potranno trovare direttamente sul sito del Ministero. I corsi sono accessbili attraverso webinar e hanno una durara di 3 ore per argomento e si svolgono in 12 mesi massimo.

Inoltre non c’è obbligo di frequenza perché i webinar si possono seguire anche come sottoforma di registrazione, ma alla conclusione di tutto c’è una valutazione finale per le competenze che sono state acquisite durante il corso.

Bonus prima casa under 36/ Chiariti i requisiti per ottenere i benefici: ecco come

I corsi sono concentrati per lo più sulle attività digitali come:

Riconoscimento fake news;

Informazioni e dati alla ricerca sul web attraverso i motori di ricerca;

Creazione contenuti;

Scrittura;

Produzione;

Modifica contenuti digitali.

Per aderire al bonus casalinghe 2022, come accennato poco fa, è necessario attendere che gli Enti che organizzano i corsi saranno visibili sul sito del Ministero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA