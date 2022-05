Bonus casalinghe/ Come funziona e quanto è possibile ottenere

Anche le casalinghe possono ricevere diversi contributi la cui somma può arrivare anche a 1000 euro mensili. Per poter beneficiare del bonus casalinghe, un complesso di misure a disposizione, bisogna però rispondere a determinati requisiti. Ad esempio il reddito annuo coniugale per le persone sposate che potrebbe influire sull’entità dell’importo.

Bonus casalinghe: come funziona il Fondo previdenziale

Innanzitutto è possibile ottenere una pensione per le casalinghe da scegliere nel caso non sia possibile utilizzare la pensione di vecchiaia che è fruibile soltanto nei casi in cui la casalinga abbia compiuto 57 anni di età.

Per la pensione delle casalinghe è necessario registrarsi al fondo previdenziale casalinghe e versare la contribuzione analoga. Ciò permetterà di accedere alla pensione di disabilità, assegno sociale e pensione di vecchiaia.

Il bonus casalinghe però non può essere ricongiunto all’Inps e non è possibile fare un cumulo delle prestazioni di contribuzione versate per questo i contributi relativi al lavoro di casalinghe vengono dirottati direttamente su un conto assicurativo separato dall’Ago.

In base al montante versato è possibile ricevere, sia per uomini che per donne un importo mensile tra 400 e €1000

Per registrarsi al fondo casalinghe bisogna avere da 18 a 65 anni di età;

Avere almeno 5 anni di versamenti.

Bonus casalinghe: altri vantaggi cumulativi

Il bonus casalinghe garantirà anche di poter utilizzare il montante per una pensione di inabilità nei casi in cui al soggetto contribuente venga diagnosticata una patologia invalidante. A partire da 57 anni è possibile richiedere la pensione di vecchiaia che prevede un assegno maggiorato del 20%. Il valore dell’assegno corrisponde a non meno 1,2 volte il trattamento minimo e quindi non può essere inferiore a 561,18 euro mensili.

La contribuzione corrisponde a un valore annuo di 310 euro come soglia minima da rispettare, al di sotto della quale i soldi versati verranno definitivamente persi e non sarà più possibile accedere a nessuna prestazione economica.

Il bonus casalinghe può essere associato anche all’assegno sociale che può avere un importo variabile da 200 a 400 euro al mese. Per questo l’importo complessivo percepibile dalla casalinga varia da 716 a 916 euro al mese.











