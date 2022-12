Bonus case green 2023/ Fino al 50% di detrazione IRPEF: come ottenerla

Il bonus delle case green nel 2023 prevede un’agevolazione economica sostanziale. Per incentivare l’acquisto di immobili e soprattutto orientati a ridurre l’impatto ambientale, il Governo ha pensato bene di introdurre questa novità (che affronteremo in questo articolo).

Nel testo del Disegno di Legge di Bilancio del 2023, figura il bonus di appartamenti green. Si tratta di case le cui classe energetiche sono A oppure B, e l’acquisto dev’essere finalizzato dal costruttore. Si potrà ottenere un buon 50% di sconto sull’importo dell’IVA, che a sua volta potrà essere portato in detrazione IRPEF in 10 anni.

Bonus case green 2023: come funziona?

Il bonus delle case green 2023 – tra le diverse agevolazioni di acquisto immobile – potrà esser richiesto entro e non oltre, il 31 dicembre del 2023. La detrazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche è prevista al 50% della cifra dell’IVA spettante.

Se la Legge di Bilancio del prossimo anno confermasse il testo in via definitiva, l’acquisto oltre a rispettare la scadenza, dovrà essere finalizzato dall’azienda costruttrice.

Gli immobili devono soddisfare determinati requisiti. Si tratta perlopiù, di appartamenti che oltre ad avere classi energetiche A oppure B, devono a loro volta:

Essere dotati di fonti energetiche rinnovabili e cappotto termico ;

e ; Dotati di pannelli isolanti.

Soddisfatte una delle due condizioni, la detrazione IRPEF verrà distribuita in 10 anni, allo stesso modo di come accade quando si parla di altri bonus edilizi, come ad esempio l’agevolazione per le facciate e ristrutturazioni.

L’emendamento riporta una condizione specifica, ovvero la possibilità di usufruire di questa opportunità “per favorire la ripresa del mercato immobiliare”. Questo bonus si aggiunge agli altri contenuti nel testo del Disegno di Legge di Bilancio, che sta affrontando attentamente l’esame della Commissione Bilancio della Camera.

Le altre condizioni presenti nel testo del Disegno di Legge di Bilancio, fanno rifermento ad altre agevolazioni per comprare l’immobile (a favore degli under 36 e l’esenzione IMU), che differiscono dal bonus delle case green del 2023.











