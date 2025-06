Nell’ottica dell’ottenimento del bonus case green 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha previsto delle nuove agevolazioni fiscali così da accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti secondo la nuova direttiva Europea.

L’ultima fase è la più importante, e la stessa andrà a braccetto con il progetto Green Deal UE, allo scopo di ridurre l’inquinamento ambientale e garantire un piano sociale più sostenibile in termini climatici, sia nel medio che nel lungo termine.

Bonus case green 2025 a favore delle categorie più disagiate

All’interno del bonus case green 2025, il Governo ha pensato bene di introdurre un nuovo Piano Sociale per il Clima. Si tratta di una misura volta ad allievare l’impatto finanziario a fronte del progetto europeo, favorendo in maggior percentuale sia le micro imprese che i nuclei familiari maggiormente vulnerabili.

L’obiettivo in comune del Ministero e del GSE è quello di aiutare le piccole aziende e le famiglie meno abbienti a raggiungere gli stessi risultati “green”, pur trovandosi in una situazione di disagio economico. Ad averlo affermato è lo stesso Gilberto Pichetto Fratin, approfondendo la tematica al fine ultimo di rendere l’iniziativa equilibrata e alla portata di “chiunque”.

Aiuti a soggetti più vulnerabili

Il Governo ha già messo in pratica quanto sostenuto teoricamente dal ministero e dal GSE, garantendo parte dei contributi statali da erogare alle famiglie con un ISEE medio basso (fino ad un massimo di 20.000€), coprendo completamente i costi sostenuti per il Reddito Energetico (il progetto europeo per le case green).

L’ultima fase è quella della “Consultazione Pubblica“, la cui scadenza è prevista a domenica 15 giugno. Per poter aderire è indispensabile far domanda sul portale GSE, a cui potranno far domanda i diretti interessati (sia le imprese che le associazioni e cittadini).

Post considerazioni finali sarà possibile finalizzare questa terza fase, che nell’ottica delle agevolazioni per le case green dovrebbe essere l’ultima.