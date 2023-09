Bonus cellulari 2023/ Ecco chi può risparmiare sull’acquisto di un nuovo smartphone (17 settembre 2023)

Da oggi è possibile risparmiare sull’acquisto di un nuovo smartphone anche se questa possibilità è stata data solo ad alcune categorie di persone: vediamo insieme quali e come fare per usufruire del bonus cellulari 2023.

Bonus cellulari 2023: come risparmiare sull’acquisto del nuovo cellulare

Il bonus cellulari e smartphone viene esteso solo ad una determinata categorie di contribuenti, in particolare coloro che sono titolari della legge 104 del 1992, una normativa che consente di ottenere un’IVA al 4% per tutti coloro che sono affetti da una patologia cronica che ne determina la disabilità fisica.

Ma quanti telefoni è possibile acquistare con quest’agevolazione? Anzitutto è bene precisare che mentre perle agevolazioni sull’Iva nei confronti dei disabili per l’acquisto di automobili è necessario avere particolari commi di gravità, in questo caso bisognerà dimostrare che l’acquisto, al di là della gravità, favorisce la comunicazione e la qualità della vita del disabile, anche in funzione del proprio lavoro o stile di vita.

Bonus cellulari 2023: in cosa consiste l’agevolazione

Quali sono gli smartphone che si possono acquistare? Anzitutto precisiamo che mediante l’agevolazione sarà possibile ottenere un risparmio dell’18% sull’iva. Con il bonus smartphone si possono acquistare tutti i tipi di smartphone, in quanto sono ormai un bene necessario. Per quanto riguarda il numero di dispositivi che si possono acquistare la legge non pone limiti, tuttavia bisogna utilizzare il buon senso: più smartphone ravvicinati possono infatti far scattare un controllo fiscale ai danni del contribuente, il quale dovrà dimostrare la necessità degli acquisti effettuati.

