Bonus centri estivi 2023/ Fino al 50% di sconto: chi può ottenerlo? (7 ottobre 2023)

Ancora pochi giorni per richiedere il bonus centri estivi 2023, destinato esclusivamente ai professionisti iscritti alla Cassa Forense, che per poter ottenere l’approvazione dovranno elargire i documenti idonei (sia reddituali che personali).

La domanda per l’invio scadrà il 31 ottobre del 2023, e previa approvazione, si potrà ottenere il 50% in meno sulle spese sostenute per far frequentare il figlio al centro estivo. La cifra da corrispondere può variare da 150€ fino a 1.000€.

Bonus centri estivi 2023: requisiti e funzionamento

Il bonus per i centri estivi 2023 è destinato esclusivamente, ai professionisti che sono in processo di iscrizione o iscritti presso la Cassa Forense. Il programma può esser sfruttato per sostenere le spese relativamente ai figli dei beneficiari (con età tra i 3 i 14 anni massimo), che hanno frequentato i centri estivi diurni per un minimo di 14 giorni.

La frequenza da comprovare, dovrà esser avvenuta nell’anno 2022/2023, fino a massimo il 30 luglio del 2023. I fondi a disposizione di questa misura ammontano a 800 mila euro, che però verranno destinati a chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti espressamente dall’operazione finanziaria:

Risultare in processo di iscrizione o iscritti alla Cassa Forense, purché non sia presenta alcuna cancellazione o sospensione all’Albo; Essere in regola con le comunicazioni dei redditi alla Cassa; Reddito professionale del 2022 non oltre gli 85.000€; Nessun rimborso effettuato per gli stessi costi a carico di ulteriori enti.

Anche il contributo economico venisse richiesto da entrambi i genitori, la misura prevede una sola erogazione per membro. Soddisfando i requisiti sopra elencati, sarà possibile inviare la documentazione e una autocertificazione in cui si accettano le condizioni da rispettare.

Bonus centri estivi 2023: domanda online

Il bonus de centri estivi 2023 può esser richiesto tramite domanda online il beneficio va richiesto entro e non oltre il 31 ottobre 2023, entro mezzanotte (altrimenti scatta l’1 di novembre). Sul sito web della Cassa Forense, è disponile il form dedicato all’incentivo.

La domanda prevede come allegati, la documentazione da trasmettere in formato elettronico. Va inoltrata una copia della documentazione e della fattura che include i dati fiscali del centro estivo, dell’iscritto alla Cassa Forense e i dati fiscali del minorenne.

Tutti i documenti devono essere trasmessi entro e non oltre 15 giorni rispetto alla prima comunicazione inoltrata (pena l’esclusione del bonus).

