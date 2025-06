L’INPS ha appena pubblicato un bando a cui è possibile far richiesta per ricevere il sussidio per i centri estivi 2025. L’obiettivo è coprire parte del rimborso inerente alle spese iniziali sostenute per la frequentazione dei ragazzi, purché rientranti nella fascia tra i 3 e i 14 anni massimo.

Tra le condizioni richieste figura anche la durata del soggiorno, che dev’essere di almeno una settimana (equivalente a 5 giorni) e massimo 20 giorni (che rappresentano 4 settimane). Seguono poi altre regole di cui parleremo presto, tra cui le modalità per far domanda e i requisiti minimi.

Come funziona il sussidio per i centri estivi 2025

Il sussidio destinato ai centri estivi del 2025 prevede un rimborso complessivo pari a 400€ (suddivisibile in 100€ a settimana), ed è riconosciuto ai figli di pensionati o dipendenti pubblici aventi tra 3 e 14 anni di età.

Il contributo previsto come trasferimento mira a coprire determinati oneri (con importo variabile in relazione all’ISEE), tra cui la polizza assicurativa, le attività sportive e ludico-ricreative e il pranzo ed eventuali merende.

Ancora oggi l’ente non ha definito né gli orari, né i giorni d’apertura e chiusura; tuttavia, ripercorrendo le vecchie orme, potremmo supporre che l’invio possa aprire il 6 giugno e con invio massimo al 26 giugno.

Sempre in riferimento alle scorse modalità, si presuppone che l’erogazione avverrà a fine anno (a dicembre), mentre la priorità spetterebbe alle famiglie con un ISEE più basso.

Importi, iter e disabilità

Il 100% del sussidio – sotto forma di rimborso – viene riconosciuto fino a 8.000€ di ISEE, mentre con l’aumentare del reddito viene ridotto l’importo spettante. La percentuale più bassa, ma non inferiore all’80%, viene garantita per i redditi che superano i 56.000€.

Fanno eccezione i soggetti affetti da grave disabilità, per i quali è previsto – oltre al 100% del sussidio – anche un 50% in più rispetto alla misura ordinaria.

Si ricorda l’incompatibilità del sussidio per i centri estivi del 2025 con il bando Estate INPSieme e l’iter per la domanda è sempre telematico, accedendo al portale dell’ente e recandosi all’interno del menù “Prestazioni welfare“.