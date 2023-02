Bonus chef 2023/ Requisiti e come far domanda fino a 6 mila euro di credito d’imposta

Il bonus chef 2023, è un’agevolazione economica (sotto forma di credito di imposta), pensata soprattutto per i cuoci professionisti, affinché possano godere di una detrazione fiscale per abbattere i costi quali: spese per beni strumentali che durano nel tempo, oppure per la partecipazione ai corsi professionali.

In questo articolo, vedremo attentamente come funziona, come vanno mandate le istanze e quali sono le scadenze da rispettare per evitare che la domanda venga rigettata. Chiariamo anche, che ci sono dei requisiti da rispettare (invitiamo a continuare la lettura per poterli scoprire).

Bonus chef 2023: i requisiti da soddisfare

Abbiamo accennato che il bonus chef 2023, può essere usufruito sotto forma di detrazione fiscale. Il credito di imposta è fino ad un massimo di 6 mila euro, che viene destinato ai cuochi professionisti (dipendenti o autonomi è indifferente), da dare al 40% sulle spese sostenute per frequentare corsi di aggiornamento professionali, oppure per beni strumentali inerenti all’attività.

Per poter essere dei cuochi professionisti, occorre esser stati assunti da ristoranti o alberghi, dal 1° gennaio del 2021, mentre gli autonomi con P.IVA dovranno avere il codice ATECO 5.2.2.1.0, quindi anche non strettamente ed unicamente connesso all’attività di “cuoco in ristorante“.

Ecco i requisiti per godere del bonus:

Aver la residenza o stabiliti in Italia; Aver speso tra il 1° gennaio del 2021 e il 31 dicembre 2022, uno o più costi ammissibili al beneficio; Godere dei diritti civili.

Bonus chef 2023: quali spese sono ammesse?

Acquisto di macchinari aventi una classe energetica molto alta, inerente alla conservazione, alla lavorazione, alla trasformazione ed infine, alla cottura dei prodotti alimentari;

aventi una classe energetica molto alta, inerente alla conservazione, alla lavorazione, alla trasformazione ed infine, alla cottura dei prodotti alimentari; Acquisto di attrezzature e strumenti professionali per la ristorazione;

e professionali per la ristorazione; Spesa di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

La richiesta per ottenere il bonus chef 2023, dovrà essere mandata telematicamente tra il 27 febbraio e il 3 aprile 2023. Il link verrà messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sua pagina ufficiale.

