Bonus cicogna 2022/ 500 Euro per i nuovi nati: a chi spetta, come fare domanda

Il bonus cicogna del 2022 – come si preannuncia dal nome – viene garantito ad una cerchia ristretta di soggetti beneficiari del sussidio che hanno adottato o avuto nel 2021, almeno un bebè. L’importo che si potrà ricevere una tantum è pari a 500 euro.

Di seguito vedremo chi beneficerà del sussidio economico, in cosa consiste e come è possibile fare domanda nella speranza che venga approvata. È inutile dire che dovranno essere rispettati determinati requisiti.

Bonus cicogna 2022: cos’è e a chi spetta

Il bonus cicogna 2022 consiste nell’erogazione di 500 euro una tantum da destinare ai bebè adottati o ai nuovi nati nell’anno 2021. Come abbiamo detto in precedenza per poter usufruire dell’approvazione della domanda, sarà necessario rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

Dipendenti appartenenti alle Poste Italiani e con iscrizione alla gestione postelegrafonici e con trattenuta mensile pari allo 0,40%; Pensionati ex dipendenti delle Poste Italiane.

Il bonus cicogna può essere richiesto dal titolare del diritto, il coniuge qualora il titolare sia deceduto, il titolare a cui non spetta più la responsabilità genitoriale ma in qualità di genitore richiedente, o ancora all’altro genitore pur non essendo coniugato con chi è titolare della prestazione.

Bonus cicogna 2022: come fare domanda

Il bonus cicogna del 2022 è presente sul sito ufficiale dell’INPS. Per poter effettuare l’accesso ed inviare la domanda telematicamente è necessario accedere con le credenziali Spid, con la carta d’identità elettronica oppure usufruendo della carta nazionale dei servizi.

Una volta esser entrati nel sito ufficiale dell’INPS, è possibile cercare la voce «Servizi fondi gruppo Poste Italiane (Assistenza)» e successivamente far click sulla voce «inserisci nuova domanda».

Nel modulo della domanda vanno allegati i seguenti documenti: indirizzo email, dati anagrafici, contatto telefonico e coordinate bancarie (IBAN), al fine di ricevere l’accredito di 500 euro sul conto del beneficiario.

Qualora fosse stata fatta una adozione sarà necessario allegare una copia del provvedimento dell’Autorità insieme alla dichiarazione di conformità all’originale mediante il modello AP17.

La domanda è inviabile dalle ore 12:00 del 1° agosto fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2022.











