Bonus cinema 2022/ Biglietti fino a 4 euro con questo voucher di sconto

È partito ufficialmente il via al bonus cinema del 2022 che varrà fino all’esaurimento delle risorse che ammontano a 10 milioni di euro. Si tratta di uno sconto che può essere applicato sui biglietti. Ma vediamo chi può usufruirne e come funziona.

Il fondo bonus cinema 2022 è stato stanziato dal nuovo governo di Giorgia Meloni. Si tratta dell’introduzione di una nuova agevolazione, atta ad invogliare tutti i cittadini a frequentare il cinema che nel post pandemia, risulta essere uno dei settori che ha sofferto di più la crisi.

In poche parole, questo bonus, si tratta di uno sconto di 3/4 euro, ma per poterne usufruirne bisogna essere in possesso di un particolare requisito. Vediamo quale.

DIETRO LA MANOVRA/ Quei tagli che avvicinano la recessione nel 2023

Bonus cinema 2022: ecco come riceverlo

Il fondo per il bonus cinema del 2022, non è una novità, in quanto l’istanza in questione era stata in precedenza, messa in atto dal Ministro Franceschini. Giorgia Meloni dunque, non deve fare altro che mettere in pratica un progetto che era già in corso.

Il bonus cinema permette di ottenere un voucher tramite il quale è possibile avere uno sconto sul biglietto del cinema. Ma come funziona?

SPY FINANZA/ Il copione già scritto e l'azzardo del Governo sulla manovra

Per poter ricevere il buono bisogna come prima cosa essere in possesso dello Spid, attraverso il quale si potrà generare un QR code direttamente sul proprio smartphone. Il codice generato dovrà essere successivamente mostrato presso il cinema di interesse,e nel momento in cui si compra il biglietto. Saranno gliesercenti stessi a dover scansionare il ticket con lo sconto.

Per ogni biglietto scansionato i titolari dei cinema riceveranno un contributo statale di 3 euro nell’arco di 3 mesi. In questo modo il prezzo finale del biglietto al pubblico sarà fissato a massimo 4 euro.

Il cinema è un luogo non solo di divertimento, ma anche di cultura. Il bonus cinema del 2022 sarà un motivo in più per spronare le persone a tornare a vedere le proiezioni.

LAVORO E POLITICA/ Le mosse cruciali per sostenere l'occupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA