Bonus cinema 2022/ In cosa consiste e chi potrebbe beneficiarne

Con la conversione in legge del decreto aiuti il 14 luglio 2022 è finalmente approdata la possibilità di ottenere il 60% in termini di credito d’imposta per le spese sostenute per il potenziamento dell’offerta delle sale cinema. Questa possibilità tanto attesa da coloro che gestiscono sale di cinema e altre strutture simili, prende il nome di bonus cinema potenziato per il 2022-2023.

Bonus cinema 2022: in cosa consiste

Il bonus cinema 2022 era già previsto dal 14 novembre 2016 con la legge numero 220/2016.

Il contributo messo in campo dal governo quest’anno però innalza il credito d’imposta dal 20% al 40% ed oggi finalmente al 60%.

Con la conversione in legge del decreto 50/22,il il cosiddetto decreto aiuti, la misura, finalmente potenziata, prevede un doppio binario e consente di ottenere una detrazione in termini di credito d’imposta a seconda delle dimensioni dell’impresa a cui è affidata la gestione delle sale cinematografiche.

La detrazione più alta potranno ottenerla così le imprese più piccole, mentre quelle più grandi otterranno la detrazione del 40%.

Bonus cinema 2022: una misura necessaria

In questo modo potrà essere possibile aiutare queste aziende che sono state oltremodo colpite durante la pandemia di covid dal 2020 al 2022. Ed è questo il motivo fondamentale per cui il credito d’imposta, già previsto da una legge del 2016, è stato rivisitato ed ampliato nella sua erogazione sulla base della grandezza dell’azienda infatti sono stati proprio i piccoli cinema chiudere a seguito della crisi economica generata dalla pandemia.

