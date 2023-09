Bonus climatizzatori 2023/ Fino al 65% di detrazione, ecco come ottenerlo (29 settembre)

I bonus per installare nuovi climatizzatori nel 2023, non solo consentono un risparmio effettivo sui costi in bolletta, ma sono anche idonei al miglioramento energetico, sostenendo in modo positivo l’ambiente, con cui avremo certamente un minor impatto.

L’ENEA a tal proposito, fornisce dei consigli preziosi su come dovremmo comportarci e quali impianti di climatizzazione potrebbero risultare realmente efficienti per la nostra casa.

Bonus climatizzatori 2023: come funziona?

Il bonus climatizzatori del 2023, prevede l’installazione di un impianto di climatizzazione molto più efficiente rispetto a quello già montato (sempre che ne abbiate già uno).

Per poter usufruire di questa agevolazione fiscale, è indispensabile far riferimento agli incentivi disponibili e attivi, che consentono l’accredito di tale bonus.

Ecobonus 2023

Una possibilità per sfruttare il “bonus climatizzatori 2023”, che in realtà è da usufruire insieme ad altre misure, è quella di far richiesta per l’ecobonus del 2023.

Grazie a questa misura, è possibile ottenere una detrazione fiscale fino al 65%, purché si rispettino due requisiti: il limite di spesa fissato a 30 mila euro e altre condizioni tecniche (specificate nel bando).

La finalità, è quella di migliorare l’efficienza energetica, dimostrando di conseguenza, un salto di qualità rispetto alla classe in cui ci si trova al momento della richiesta.

Questa al momento, è l’unica soluzione che ci aiuta a sapere come ottenere il bonus condizionatori del 2023 senza ristrutturazione.

Bonus ristrutturazione

Mentre, se non soddisfassero i requisiti dell’ecobonus, siamo costretti a dover ricorrere all’agevolazione per la ristrutturazione, che ci permetterà di installare il nostro nuovo climatizzatore, con una detrazione fiscale al 50%.

Il limite di spesa invece, ammonta a 96.000€ (inclusivo di ogni spesa di ristrutturazione). Affinché la sostituzione venga garantita, è indispensabile esser dotati di un impianto che abbia la pompa di calore.

Ultima possibilità per ottenere il bonus climatizzatori 2023, è l’incentivo “bonus mobili”. Anch’esso valido per poter installare un impianto di climatizzazione di efficienza energetica superiore.











