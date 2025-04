Per quasi un mese l’Agenzia delle Entrate offrirà la possibilità di far domanda per il bonus colonnine elettriche 2025 che prevede un contributo economico in riferimento ai costi sostenuti lo scorso anno, il 2024. Il ristoro copre parte delle spese sostenute sia per il montaggio che per l’acquisto dell’infrastruttura idonea a caricare i mezzi elettrici.

Le Imprese e del Made in Italy hanno delegato la gestione dell’incentivo a Invitalia, che grazie alla sua piattaforma online accetta le pratiche trasmesse dalle ore 12:00 di domani martedì 30 aprile, e chiuderà l’invio sempre alle ore 12:00 del giorno martedì 27 maggio (sempre di quest’anno).

Come funziona il bonus colonnine 2025 per condomini e privati

Il bonus colonnine 2025 copre fino all’80% del coso sostenuto. Tuttavia, i limiti differiscono se i beneficiari sono i privati oppure i condomini, ottenendo rispettivamente fino a 1.500€ oppure 8.000€ (purché il montaggio includa gli spazi comuni degli stabili dei condomini interessati).

I beneficiari dovranno dimostrare di aver sostenuto i costi per la quale si richiede il “rimborso fino all’80%) attraverso un documento che dimostri il pagamento tracciato (bonifico o con carta di debito o credito ad esempio). Tuttavia, va sempre accertata l’ammissibilità della tipologia di costo sostenuto.

Tra le spese ammesse nel bonus delle colonnine elettriche rientra l’attivazione del nuovo Pod (necessario collegarsi alla rete elettrica), il montaggio e l’acquisto delle colonnine e gli interventi affini – seppur opere edili – associate alle colonnine, i costi per eventuali collaudi, progettazioni e messa in sicurezza durante i lavori.

Come far domanda autonomamente

I diretti interessati al bonus per colonnine nel 2025 possono far domanda accedendo al portale online di Invitalia tramite un metodo di autenticazione digitale (CNS, CIE oppure SPID) e successivamente seguire l’iter mostrato al suo interno con tanto di compilazione del modulo predisposto online.

Per chi non avesse dimestichezza con internet, è possibile contattare gli operatori telefonici chiamando al numero 800 77 53 97 da lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00, oppure cercare delle risposte tra le FAQ del MIMIT.