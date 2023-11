Bonus colonnine elettriche 2023/ Attiva la piattaforma per le domande: come fare? (10 novembre 2023)

Il bonus per le colonnine elettriche 2023 è finalmente partito. La piattaforma per poter farne richiesta è finalmente attiva, e prevede l’erogazione del contributo per le per i periodi che vanno dall’1 gennaio al 23 novembre del 2023.

Sulla base dei dati che abbiamo appreso, la piattaforma sarà resa attiva a partire dalle ore 12:00 del 9 novembre del 2023 fino alle ore 12:00 del 23 novembre del 2023, sfruttando esclusivamente le pratiche telematiche da inviare online.

Quali bonus ci saranno nel 2024/ 4 Misure che fanno gola agli italiani (10 novembre 2023)

Bonus colonnine elettriche 2023: un contributo fino all’80%

Il bonus per le colonnine elettriche del 2023 può essere corrisposto fino all’80% del costo di posa e acquisto delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio wall box o colonnine).

A spiegarne i dettagli è il ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ricorda inoltre, che il limite massimo del contributo è pari a 1.500€ per gli utenti privati, mentre si può arrivare fino ad un massimo di 8.000€ qualora l’installazione avvenga sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Bonus 3 mila euro figli a carico/ Ma non per tutti: i requisiti da soddisfare (9 novembre 2023)

L’avvento delle auto elettriche ha fatto sì che gli automobilisti fossero più intenzionati a poter installare e comprare le colonnine adatte alla ricarica di quest’ultimi veicoli, e poter risparmiare grazie al bonus che abbiamo appena esposto.

I beneficiari coinvolgono i condomìni e le persone fisiche che hanno residenza fiscale in Italia. I fondi destinati alle risorse ammontano a 40 milioni di euro per l’anno 2022 e altri 40 milioni di euro per l’anno 2023.

Come fare domanda online

La domanda per accedere al bonus per le colonnine elettriche del 2023, come abbiamo accennato in precedenza, può essere effettuata totalmente online. Per comprendere a quale indirizzo collegarsi, suggeriamo di attendere la comunicazione che verrà pubblicata nel giro di poco tempo.

Assegno di inclusione 2024 per 737.400 famiglie/ 112mila in supporto formazione lavoro

I metodi d’accesso sono sempre inerenti a quelli di autenticazione digitale: tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). au











© RIPRODUZIONE RISERVATA