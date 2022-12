Bonus colonnine elettriche 2023/ Rimborso diretto su acquisto e installazione

Il bonus delle colonnine elettriche nel 2023 potrebbe esser confermato grazie alla bozza del Decreto Milleproroghe. Il contenuto riepiloga quello che dovrebbe essere l’incentivo economico per sostituire ed implementare le wallbox condominiali oppure private.

Eco incentivi a parte, un’agevolazione per installare delle colonnine elettriche è indispensabile. I costi delle wallbox sono aumentati così tanto, che la convenienza di avere un mezzo elettrico potrebbe essere quasi vicina allo zero.

Bonus occhiali 2023/ Valido anche per l'acquisto di lenti a contatto?

Bonus colonnine elettriche 2023: come funziona?

Il bonus delle colonnine elettriche dal 2023 in poi, prevede il rimborso statale pari all’80% delle spese sostenute per l’installazione delle wallbox. Per le persone fisiche, è previsto fino ad un massimo di 1500€, mentre per un condominio massimo 8 mila euro complessivi.

Bonus 150 euro e assegno unico/ Chi può avere l'aumento e di quanto?

L’unica limitazione sta nell’emissione dell’agevolazione economica. Infatti, non è detto che il bonus possa esser disponibile già a partire dal 1° gennaio del 2023, in quanto dipende dall’emendamento ufficiale del decreto attuativo.

L’80% del rimborso è previsto per l’installazione o acquisto delle wallbox. Il denaro verrà restituito sotto forma di accredito bancario (nei confronti di chi lo ha comprato), e non come credito di imposta o sconto in fattura, come già avvenuto tempi fa per l’acquisto delle bici a pedalata assistita.

Dal momento in cui si firmerà il decreto attuativo, verrà messa online la piattaforma dedicata che permetterà di poter mandare la domanda per ricevere l’accredito relativamente al bonus delle colonnine elettriche del 2023.

Superbonus 110%/ Chi potrà usufruire della proroga e a quali condizioni?

Se tutto dovesse andare per i piani giusti, siamo quasi sicuri che l’agevolazione (a patto che vi siano le risorse economiche adeguate), potrà essere prorogata. Per questa manovra, non sappiamo quanto il Governo abbia predisposto a livello economico.

Una cosa è certa, con questa mossa che deve contrastare l’aumento dei costi di energia elettrica, ci aspettiamo che vi sia un crescente aumento di mezzi a motore elettrico. Gli eco incentivi dati fino ad oggi, potrebbero non esser sufficienti per convincere a questa nuova “abitudine”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA