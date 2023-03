Bonus comuni 2023/ Fonti per l’energia rinnovabile, come ottenerli

Arrivano anche i bonus per i comuni 2023. Un’agevolazione economica per consentire ad essi, di poter innovarsi e poter godersi la transizione al green. Come? Grazie all’installazione degli impianti fotovoltaici, interventi ecologici di vario tipo e installazione di impianti a biomassa.

L’obiettivo europeo è quello di arrivare alle “zero emissioni entro il 2025“. Per farlo, occorre investire in risorse come mai fatto prima d’ora. I comuni italiani, potranno richiedere un’energia più pulita mandando la domanda al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro e non oltre il 14 aprirle 2023.

Bonus comuni 2023: scadenze e invio della domanda

Per poter richiedere il bonus per i comuni del 2023, occorre dare un occhio all’avviso rilasciato dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), inerente alla Sostenibilità e l’Efficienza energetica CSE 2022.

Ecco le nuove date risalenti all’ultimo aggiornamento:

Domande di partecipazione entro e non oltre il 14 aprile 2023; Interventi finanziati entro e non oltre il 31 agosto 2023; Richiesta d’accredito del contributo comunale (per i beneficiari), entro e non oltre il 15 settembre 2023.

Per la partecipazione è stata pubblicata e attivata la piattaforma CSE 2022, la cui domanda andrebbe inviata esclusivamente telematicamente. Ciascuna Amministrazione Comunale, potrà presentare un massimo di cinque istanze, e la loro valutazione andrà eseguita in ordine cronologico (in base all’ora e alla data di presentazione di quest’ultime).

Bonus comuni 2023: cosa si intende per “sostenibilità energetica”

Il bonus concesso ai comuni nel 2023, prevede l’installazione di quegli impianti in grado di produrre energia rinnovabile. Il finanziamento è a fondo perduto al 100%, che coprirà il massimo delle spese sostenibili e inoltre, fino ad esaurimento dei fondi: 320 milioni di euro.

Il 50% delle risorse sarà destinata alla produzione di fonti energetiche rinnovabili sugli edifici del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e infine, Sicilia.

Le spese ammissibili devono essere specifiche, e sono le seguenti:

Impianti fotovoltaici; Impianti solari termici; Impianti a pompa di calore adatti alla climatizzazione; Sistemi di relamping; Chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare; Generatori a combustibile a biomassa, a condensazione e gassoso.

