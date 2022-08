Bonus condizionatori 2022/ Detrazione fino al 65% sull’acquisto, i dettagli

Il bonus condizionatori 2022 è un’agevolazione per tutti i cittadini italiani che decideranno di sostituire il climatizzatore quello vecchio o di acquistarne uno nuovo. Per ottenere il bonus è necessario rispettare dei requisiti imposti che scopriremo all’interno dell’articolo.

L’estate 2022 è forse una delle estati più calde degli ultimi vent’anni, proprio per questo vivere in una casa senza un condizionatore è quasi impossibile. Quindi proprio per questo motivo l’incentivo aiuta a sostenere le spese di un nuovo condizionatore o la sostituzione del vecchio. Vediamo nello specifico come funziona.

Bonus condizionatori 2022: come funziona e quali requisiti rispettare

Qundi il bonus condizionatori 2022 è un aiuto da parte del Governo a tutti i cittadini in difficoltà che non possono permettersi l’acquisto di un nuovo condizionatore. L’incentivo viene applicato a forma di detrazione:

Detrazione pari al 50% nel caso in cui all’interno dell’appartamento venaga effettuata l’installazione del nuovo apparecchio di classe energetica non al di sotto alla A+;

nel caso in cui all’interno dell’appartamento venaga effettuata l’installazione del nuovo apparecchio di classe energetica non al di sotto alla A+; Detrazione pari al 65% se si viene sostituito il vecchio condizionatore con un impianto nuovo a pompa di calore con una classe energetica superiore a quella precedente.

Per quanto riguarda l’anno 2022, l’importo da poter spendere massimo è di 10.000 euro. Inoltre è possibile richiedere lo sconto anche in maniera immediata attraverso un bonifico parlante, bancario o postale.

Quando spetta il bonus condizionatori 2022? Per ottenerlo è necessario che all’interno dell’immobile vengano effettuati contenstualmente i seguenti lavori edilizi:

Restauro;

Manutenzione straordinaria;

Ristrutturazione singolo appartamento;

Risanamento conservativo;

Resautro;

Ristrutturazione intero fabbricato da parte di imprese di ristrutturazione, imprese di costruzione e cooperative edilizi che assegnano o vendono l’immobile entro 1 anno e 6 mesi al termine dei lavori;

Ripristino immobile danneggato da eventi naturali;

Ricostruzione immobile;

Manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

Ristrutturazione edilizia su parti uguali di edifici residenziali.

I pagamenti devono essere realizzati attraverso mezzi tracciabili in modo tale che la detrazione per il bonus condizionatori 2022 venga applicato.

