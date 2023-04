Bonus condizionatori 2023/ Dal 50% al 65% di incentivi fiscali: come ottenerlo?

Il bonus condizionatori del 2023 è un incentivo fiscale che può arrivare anche al 65%. Ma l’incentivo verrà dato in base a quello che si sceglie: se fosse optato per il bonus ristrutturazione e il Bonus Mobili, si otterrà una agevolazione al 50%. Mentre, chi ha aderito all’Ecobonus, il benefit sarà al 65%.

Bonus famiglia 2023/ Denatalità preoccupante, 10.000€ per incentivare le nascite?

Per spiegare come aderire al bonus dei condizionatori del 2023, suggeriamo di continuare la lettura. Crediamo inoltre, che un’agevolazione di questo tipo possa aiutare tante famiglie italiane, che vorrebbero contrastare il caldo da record in Italia, e che nei mesi estivi non possono andare in vacanza.

Bonus condizionatori 2023: come si ottiene

Il bonus condizionatori 2023, abbiamo visto che in base all’incentivo scelto, può garantirci dal 50% al 65% di detrazione fiscale. La modalità per usufruire del benefit si suddivide in due possibilità:

Superbonus 110%/ Cosa succede a chi non ha cominciato i lavori entro il 16 febbraio?

Detrazione IRPEF: va indicata la spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi. Sconto diretto applicato al momento dell’acquisto.

Per coloro che aderiscono all’agevolazione al 50%, occorre aver effettuato una manutenzione ordinaria senza ristrutturazione, oppure degli interventi di ristrutturazione. Nel caso del 65% invece, il benefit sarà subito ottenibile, purché si acquisti una pompa di calore ad alta efficienza energetica.

Per poter ottenere il bonus dei condizionatori del 2023, occorre essere in possesso di tutti i diritti personali e reali, in merito alle spese sostenute riguardo agli interventi dell’immobile coinvolto nell’agevolazione fiscale.

Bonus famiglia 2023/ Quelli per cui si attende ancora il decreto attuativo

Bonus condizionatori 2023 fino al 90%

Sono pochi i casi, dove il bonus dei condizionatori del 2023 possono arrivare fino al 90%. Questo accade qualora gli interventi da realizzare, siano trainanti e che rientrano nelle seguenti categorie:

Isolamento termico delle pavimentazioni orizzontali e verticali, per almeno un quarto della superficie, il cui limite è pari a 60 mila euro. Sostituzione della caldaia, con impianti a condensazione o centralizzati, per un totale massimo di 30 mila euro. Per le unità unifamiliari, in caso di sostituzione della caldaia con impianti centralizzati.

Un elemento molto importante (se non fondamentale), è che per godere del bonus condizionatori del 2023, occorre che i lavori migliorino di almeno due classi energetiche, l’immobile coinvolto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA