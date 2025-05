Il cosiddetto “bonus condizionatori 2025” consiste nell’ottenimento di un incentivo economico al fine di installare degli impianti di pompe di calore in grado di emettere non solo caldo ma anche freddo, e di climatizzatori (con le medesime funzionalità) in grado di migliorare l’efficienza energetica.

Per poter ricevere l’incentivo in questione, occorre soddisfare delle condizioni specifiche sia in merito all’impianto da realizzare ma anche sui requisiti lavorativi da dover rispettare.

Bonus condizionatori 2025 con differenti possibilità

Parlando di bonus condizionatori 2025 potremmo contestualizzare la possibilità di ricevere come detrazione fiscale (minimo il 36% e massimo il 50%) i costi sostenuti per l’installazione, l’acquisto e la sostituzione di impianti mirati al raffrescamento e/o riscaldamento, integrando o sostituendo quelli già presenti.

Questo intervento può definirsi idoneo a migliorare l’efficienza energetica dell’unità immobiliare oggetto dell’impiantistica, per la quale è ammessa anche la detrazione fiscale anche sull’inverter, ovvero l’installazione dei condizionatori con pompa di calore e utilizzabili anche in estate.

Benefit con ristrutturazione

Un’altra possibilità è data dalla possibilità di sfruttare una ristrutturazione edilizia abbinando o sostituendo la pompa di calore con un nuovo impianto che vada – pur non godendo di un’elevatissima efficienza energetica – ad abbassare i consumi energetici.

In questo caso se l’impianto verrà installato sulla prima casa la detrazione fiscale ammonterà al 50%, viceversa al 36%. Resta invece il limite di 96.000€ che non andrà superato, salvo applicando il beneficio alle unità immobiliare sita in un condominio o comunque utilizzata per soli fini residenziali.

É tuttavia possibile evitare la sostituzione dell’impianto ricorrendo al solo intervento ordinario, così da poter godere dell’incentivo che verrebbe applicato con il bonus mobili.

Bonus condizionatori 2025 anche senza intervento di ristrutturazione

Al 2025 il bonus per i condizionatori, a patto che l’impianto sostituisca il precedente e faccia sia da pompa di calore che di raffreddamento, è possibile utilizzarlo anche senza ristrutturazione edilizia. La detrazione massima in questo caso è fissata al 50% sull’Irpef o IRES, da suddividere a sua volta in 10 tranche.

La domanda va inviata telematicamente al sito ENEA, a cui aggiungere i documenti previsti dalla Legge. Infine, l’incentivo mira a ridurre l’Imposta sul Valore aggiunto che verrebbe applicata al solo montaggio, portandola al 10%.