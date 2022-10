Bonus connettività 2022/ Aiuti economici per velocizzare internet: come funziona

Il bonus connettività del 2022 è un’agevolazione economica che permetterà a molte famiglie italiane, di poter migliorare le prestazioni della loro connessione internet. Si tratta però, di un aiuto che non è destinato ai privati, ma ai professionisti con partita IVA.

Il motivo è semplice, con l’andamento sempre più frequente dello smart working, la connettività è diventata un elemento cruciale per consentire il corretto svolgimento della propria attività. Ma come funziona questa agevolazione economica? E in che cosa consiste?

Bonus connettività 2022: come funziona nei dettagli

Il bonus connettività 2022 è distinto e separato dal bonus internet pensato per le famiglie. Il funzionamento è semplice, per poter usufruire dell’agevolazione per i possessori di P.IVA, è sufficiente avere un abbonamento P.IVA.

Lo scopo del bonus internet è quello di sfruttare delle somme (che vedremo di seguito), da utilizzare per apportare delle migliorie alla connessione internet. L’agevolazione è suddivisa in 3 tipi di voucher:

A da 300€; B da 500€; C da 2.000€.

In tutti e tre i casi, è possibile che si aggiungano altri 500€ per ulteriori costi di ricollegamento. Questo significa che nel caso in cui l’abitazione prevedesse una connessione internet lenta, questo contributo aggiuntivo potrà esser destinato al professionista che provvederà a risolvere il problema.

L’importo dei voucher potrebbe essere differente, dipende tutto dalla velocità della connettività internet, che il professionista provvederà a sistemare direttamente nella sede di destinazione.

Il beneficiario del bonus di connettività potrebbe sfruttare anche la sua abitazione principale, a patto che dimostri che sia anche o la sede dove svolge i suoi affari.

Il Fondo Sviluppo e Coesione metterà a disposizione l’ammontare di denaro in modo differente tra le Regioni di Italia. Per natura, la maggior prevalenza toccherà al Sud, dove le infrastrutture internet sono più carenti.

Su un totale di 589 milioni di euro, la Sicilia potrà contare su 117 milioni, la Campania 106 milioni, mentre Lazio e Toscana dovranno accontentarsi di 15 milioni a testa, 20 infine per la Lombardia.

La richiesta va fatta direttamente alla pagina ufficiale governativa.











