Bonus Covid 202/ Paura per lettere di riscossione: chi deve restituire gli indennizzi

Bonus Covid 2022: le lettere di riscossione…

Il Bonus Covid è stato un ottimo indennizzo per imprese e liberi professionisti che hanno subito un calo economico a causa della pandemia. C’è però un problema che metterebbe ansia e preoccupazione agli imprenditori che hanno usufruito di questa agevolazione: le lettere di riscossione.

Lo Stato di Emergenza è terminato da già da un mese, ovvero il 31 marzo 2022. La preoccupazione è che l’Agenzia delle Entrate possa provvedere ad inviare delle lettere di riscossione a coloro che hanno goduto del contributo pur non essendone realmente “corretti beneficiari”.

Bonus Covid 2022: lo spettro della restituzione

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una specifica piattaforma online, attraverso il quale tutte le imprese che hanno goduto dei contributi, dovranno inviare l’autodichiarazione entro i tempi prestabiliti: dal 27 aprile al 30 giugno del 2022.

Il documento è compilabile online attraverso il sistema web dell’Agenzia delle Entrate. Gli imprenditori una volta loggati nella loro area riservata, potranno inserire le informazioni necessarie ed inviare la pratica telematicamente.

Al suo interno va inserito l’importo fatturato che a sua volta, non dovrà superare il massimale dettato nel Temporary Framework. Dopo un attento controllo amministrativo, gli addetti si accerteranno della veridicità di quanto dichiarato dall’impresa.

Se qualcosa non dovesse essere in linea con la normativa di legge, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad inviare una lettera di riscossione per poter recuperare l’intera cifra di denaro erogata durante il periodo d’emergenza.

Bonus Covid 2022: chi deve presentare l’autodichiarazione

L’autodichiarazione in merito agli aiuti e al bonus Covid percepito, va inviata e compilata da tutti coloro che hanno aderito al c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, Decreto Sostegni). Gli unici esonerati sono coloro che durante la richiesta d’aiuto e accesso al credito d’emergenza, hanno compilato nello stesso istante l’autodichiarazione.

Tuttavia, la compilazione spetta a:

Coloro che hanno ottenuto degli aiuti riconosciuti ai fini IMU, senza aver compilato o dichiarato niente nella scorsa dichiarazione sostitutiva il quadro C;

Chi ha oltrepassato i limiti massimi come da normativa e deve restituire gli aiuti eccedenti i massimali previsti;

Chi si è avvalso della possibilità di “allocare” la stessa misura in parte nella Sezione 3.12, con la presenza dei requisiti dove previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale prefissato fin dall’inizio.

La pratica telematica può esser spedita sia dal contribuente stesso o da qualcuno incaricato alla trasmissione del documento. Entro cinque giorni da quando è stata mandata al sistema dell’Agenzia delle Entrate, si otterrà una risposta.

In caso di esito negativo, verrà segnalato il motivo di scarto e si dovrà provvedere ad un nuovo invio ma con i dati corretti.











