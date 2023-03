Bonus cultura 2023/ La scadenza fino al 28 febbraio 2023 non vale per i nati nel 2004

Occorre fare chiarezza riguardo al bonus cultura spendibile nel 2023. In questi giorni infatti si è fatta molta confusione parlando, come data ultima per poterne beneficiare, della mezzanotte del 28 febbraio 2023. In realtà il riferimento è solo ai ragazzi nati nel 2003, diventati maggiorenni nel 2021, che hanno fatto richiesta entro lo scorso 31 agosto 2022, e che potranno spenderlo entro la fine di febbraio. Per i nati nel 2004 invece le tempistiche saranno più lunghe.

Bonus casa/ Stop al superbonus: forfettari e incapienti i più colpiti

Ricordiamo che il bonus in questione, noto anche come ’18App’, è stato introdotto nel 2016 e prevede un voucher di 500 euro spendibile dai diciottenni per l’acquisto di tutta una serie di beni e servizi a sfondo culturale: dai biglietti per le rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo, ai libri, ai biglietti per musei, mostre e gallerie d’arte, alla musica registrata (su cd, dv e anche musica online), a corsi (musicali, di teatro e di lingue straniere), oltre anche ad abbonamenti a quotidiani, in formato cartaceo o digitale.

Bonus caldaia 2023/ Possibile dietrofront dopo stop bonus edilizi

Bonus cultura 2023: fino al 31 ottobre 2023 per i nati nel 2004

I nati nel 2004 avranno più tempo a disposizione per registrarsi sul sito ’18App’ e richiedere il bonus cultura, accedendo tramite SPID o CIE. La scadenza è infatti fissata per il 31 ottobre 2023. Il voucher di 500 euro, dopo la richiesta, sarà poi spendibile entro il 30 aprile 2024.

Il Bonus Cultura è personale, e non è quindi possibile scambiarlo o convertirlo in denaro. Se entro la scadenza fissata non fosse speso per intero l’importo inutilizzato andrà perso, senza possibilità di recupero.

Va inoltre precisato che l’elenco dei beni e servizi acquistabili è tassativo. Non sarà quindi possibile in alcun modo aggirare in altro modo la spendibilità del voucher, beneficiandone, ad esempio, per acquistare biglietti per serate in discoteca ed eventi simili, oppure per acquistare supporti hardware per la lettura e abbonamenti per accedere a servizi tv streaming. Questi servizi sono infatti esclusi dal bonus cultura.

Assegno unico: aumenti a marzo, ma non per tutti/ Quali famiglie saranno penalizzate?

© RIPRODUZIONE RISERVATA