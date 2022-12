Bonus cultura 2023/ Rinnovato per neomaggiorenni: chi può far domanda e come

Il bonus cultura nel 2023 verrà rinnovato come di consueto. Dopo tantissimi anni che il Governo decide di rinnovarlo, anche il prossimo anno i neo maggiorenni potranno usufruire dello sconto (in alcuni casi potremmo dire anche gratis), per spendere il voucher in tutto quello che è previsto da quest’ultimo.

Questo significa che, tutto ciò che rientra nella categoria “culturale“, come ad esempio eventi, concerti, musei e tanto altro ancora, potrà essere acquistato dal 18enne sfruttando il bonus cultura. Di seguito, vediamo come funziona e come farne richiesta.

Bonus cultura 2023: come fare domanda

Il bonus cultura del 2023 prevede un voucher da 500€ spendibile in tutto quello che appartiene nella lista dei “beni culturali”. Per rendersene conto, è sufficiente collegarsi al sito dell’App 18 e accertarsi di essere in possesso di tutti i requisiti,

Per il 2023 ad esempio, coloro che potranno godere del voucher da spendere in cose di cultura, sono tutti i ragazzi del 2004, che nel 2022 hanno compiuto 18 anni. Attenzione a rispettare questo requisito, dato che è indispensabile per poter usufruire del coupon.

Il voucher cultura del 2023 può essere speso anche in più tranche, purché non si superi la data di scadenza, altrimenti il bonus sarà nullo. La data entro la quale può esser fatta domanda è 31 ottobre 2023.

Ecco tutti i passaggi per poter richiedere il bonus cultura del 2023:

Far richiesta digitale tramite il codice Spid oppure la Cie (Carta di identità elettronica), indispensabile per potersi registrare sul portale governativo per ottenere il bonus cultura 2023; Registrarsi sul sito ufficiale 18App, utilizzando gli stessi metodi di autenticazioni precedenti, Spid oppure Cie; Confermare i dati e accettare le condizioni d’uso; Aspettare l’email di conferma, che arriverà una volta che la richiesta e la registrazione sono andate a buon fine.

Se la procedura è andata a buon fine, il bonus cultura 2023 verrà accreditato su un portafoglio virtuale collegato al proprio account i 500 euro.

