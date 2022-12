Bonus cultura 2023/ Stop voluto dalla maggioranza “Occorre una revisione completa”

Il bonus cultura del 2023 pensavamo venisse prorogato, anzi, ne eravamo quasi certi stando alle indiscrezioni e all’accaduto degli anni passati. Invece, la maggioranza ha affermato che “Nascerà una nuova Carta Cultura”.

Il rinnovo dell’agevolazione per i neomaggiorenni è stata subito smentita. La firma nella Legge di Bilancio che avrebbe promosso l’abolizione del bonus cultura, è stata apposta da Federico Mollicone (Fdi), Rossano Sasso (Lega) e Rita Dalla Chiesa (FI). Ma quale sarà l’idea?

Bonus cultura 2023: cosa contiene l’emendamento

La maggioranza ha detto basta al bonus cultura del 2023. Nell’emendamento il contenuto sembra esser chiaro, ci vuole comunque una riforma che possa agevolare i neomaggiorenni alla presentazione di teatri, cinema e tutto ciò che riguarda appunto, la cultura.

“Il Parlamento darà massima priorità al sostegno della filiera culturale, come teatro, musica, cinema, editoria libraria e patrimonio culturale privato come le dimore storiche. La volontà del Parlamento è quella di revisionare la 18app e introdurre politiche di incentivo alla domanda di cultura più generali, che possano sostenere i consumi culturali nella crisi in corso. La sostituzione di 18app con una nuova ‘carta cultura’ è una misura volta a tutelare dallo snaturamento delle finalità dell’applicazione che viene largamente utilizzata per l’acquisto dei libri di testo. Per questo, riteniamo debba essere revisionata e potenziata concordando con le categorie produttive della cultura“.

Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Nord, vorrebbero mettere sul piatto diversi milioni di euro, così distribuiti: 5 milioni di euro per i carnevali storici, 1 milione di euro per cori, festival e bande musicali, e l’ultimo milione di euro per la creazione di una Fondazione Vittoriano.

Un’iniziativa che seppur si tratti sostitutiva al bonus cultura del 2023, potrebbe consentire ai giovani di usufruire di interessanti agevolazioni.

Maggioranza e opposizioni (tanto per cambiare), sono fortemente in contrasto. Giorgia Meloni da un lato, punta tutto sui giovani, aggiungendo che purtroppo “gli è stato tolto tutto“. L’opposizione ribatte sostenendo che è stata proprio la Premier ad abolire tutto.

