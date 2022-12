Bonus cultura/ Governo Meloni: “Fino a 1000€ per i più meritevoli”, Cosa cambia?

Il bonus cultura da tantissimi anni destinato ai neomaggiorenni, nel 2023 potrebbe assumere una forma totalmente differente rispetto a quella a cui siamo abituati. Il Governo Meloni vorrebbe estenderla soltanto a quelli che soddisfano due criteri: uno reddituale e un altro sociale.

L’attuale bonus cultura prevede un buono sconto di 500€ per coloro che hanno compiuto 18 anni, da sfruttare per andare al cinema, al teatro, comprare libri o per acquistare materiale informatico da utilizzare per accedere ai libri di testo digitali o comunque, contenuti scolastici.

Bonus cultura: come potrebbe cambiare l’agevolazione

Avevamo accennato della possibilità che il bonus cultura potesse essere abolito. In realtà, il Governo Meloni vorrebbe modificarlo per fare in modo di premiare anche gli studenti più meritevoli, oltre che concederlo ai figli di famiglie in difficoltà economiche.

La proposta da inserire nella Legge di Bilancio non convince il primo punto, il cui requisito reddituale sembrerebbe essere pari o inferiore a 50 mila euro. Una cifra che ci sembra più che bonaria e soprattutto, concedibile anche ai figli delle famiglie benestanti o comunque, non in difficoltà.

Il bonus cultura nel 2023 – se così fosse – potrebbe sparire. O meglio, sarebbe più appropriato utilizzare la parola “sostituzione“, dato che al posto di quest’ultimo potrebbe prender posto la carta cultura. Essa potrebbe esser concessa secondo questi criteri:

Requisito reddituale: 500€ per i 18enni che vivono in un contesto familiare il cui reddito ISEE è uguale o minore di 50.000€. Requisito sociale: verrà destinato agli studenti più meritevoli, con voti alti. In base ad alcune indiscrezioni il voto che consentirebbe al giovane di ottenere altri 500€ (in aggiunta ai primi), sarebbe il massimo, ovvero 100/100.

Nel caso in cui il nuovo bonus cultura funzionasse in questo modo, se uno studente abbia entrambi i requisiti (sopra descritti), potrebbe ottenere fino a 1.000€. Non sappiamo dove e come lo Stato potrebbe ricavare queste risorse, dunque non resta che attendere l’ufficialità dell’esecutivo.

