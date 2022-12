Bonus decoder/ Ultima possibilità per ottenerlo e vedere i canali locali e nazionali

Il bonus per comprare un decoder sarà necessario e molto utile, per tutti gli italiani che non sono riusciti ad acquistarlo prima del passaggio ufficiale al nuovo standard del digitale terrestre, denominato secondo la dicitura DVB–T2. La conversione è arrivata mercoledì, 21 dicembre 2022.

L’agevolazione per un nuovo digitale era stata proposta a diversi cittadini italiani, che hanno potuto comprare il dispositivo a minor prezzo (per gli anziani anche a costo gratuito). I fondi per il bonus decoder però, sono terminati il periodo stesso in cui è stato promosso. Non tutto è perduto, per questo parleremo di una nuova possibilità.

Bonus decoder: come ottenerlo in alternativa al vecchio

Il bonus decoder che già conosciamo, il Ministero avrebbe voluto rifinanziarlo anche nella Manovra del 2023. Il problema – come siamo soliti ad immaginare e sapere – è prettamente economico, perché mancano i fondi necessari per poterlo prorogare.

Al momento resta in vigore l’agevolazione destinata agli anziani (over 70), che potranno sfruttare la fornitura gratuita del decoder a domicilio, con la collaborazione di Poste Italiane. Gli unici requisiti da rispettare sono due: avere un abbonamento al servizio di radiodiffusione, e non superare 20.000 euro annui di pensione.

Mercoledì 21 dicembre, è stato compiuto il passaggio al nuovo digitale terrestre. Per poter vedere i canali trasmessi dalla reti televisive locali e nazionali, i cittadini italiani dovranno avere un dispositivo compatibile con il nuovo standard DVB-T2, che consentirà di supportare l’alta definizione (HD) grazie alla tecnologia Mpeg-4. Per funzionare adeguatamente sarà indispensabile risintonizzare i canali.

Visto che si tratta di una innovazione non alla portata di tutti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha voluto mettere a disposizione dei cittadini italiani, un customer center da poter contattare in caso di aiuto.

Il supporto è attivo alla linea 06 87 800 262 cinque giorni su sette, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00. Oppure, è possibile sfruttare il WhatsApp di supporto, scrivendo al numero 340 1206348.











