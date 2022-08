Bonus disegni 2022/ Valorizzazione di disegni e modelli, fino a 60.000 euro

Il 27 luglio è stato pubblicato un bando relativo al bonus disegni del 2022. Questo bando prevede il supporto alle imprese micro, piccole e di medie dimensioni sulla valorizzazione di disegni e modelli. La presentazione alla domanda è possibile a partire da giorno 11 ottobre 2022 dalle ore 09:30 fino a quando le risorse non termineranno.

Per questo progetto sono stati stanziati 14 milioni di euro e le agevolazioni concesse sono fino all’80% delle spese entro un importo massimo di 60.000 euro. Di questo importo, è necessario rispettare il prospetto riportato all’interno del bando all’art. 7.

Bonus disegni 2022: requisiti e come poter usufruire del contributo

L’art. 31 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 definisce che il bonus disegni del 2022 ha come oggetto dell’agevolazione la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello. Il progetto consiste nella valorizzazione di un disegno/modello e che presenti i requisiti che specifica il bando.

Si possono ottenere le agevolazioni sulle spese che vengono attenuate per la realizzazione del disegno/modello, infattti l’art. 31 recita:

“all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.

Le persone che possono beneficiare di questo bonus sono le imprese che, alla data di presentazione della domanada, sono in possesso di questi requisiti:

Possedere un’impresa micro, piccola o media. Definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;

Possedere sede legale e operativa in Italia;

Devono essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e in attività;

Non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione, essere in regola e rispettare gli obblighi contributivi che sono presenti nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Non avere cause di divieto, sospensione e decadenza art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);

Non avere procedimenti amministrativi in corso;

Essere titolari del disegno/modello.

Per poter usufruire del bonus disegno del 2022 inoltre, è necessario che il disegno/modello venga registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI).

