Bonus disoccupati 150 euro/ Chi potrà usufruirne e per quanto tempo

Il bonus disoccupati è una nuova proposta economica di 150 euro da destinare – come si preannuncia dal nome – a coloro che non hanno un’attività. Una soluzione che si va ad aggiungere al reddito di cittadinanza (fino a quando ci sarà).

Certo, non è uguale in quanto il RDC prevede una continuità di sussidio economico, al contrario di questa nuova agevolazione che invece include un pagamento una tantum pari a cento cinquanta euro.

Bonus disoccupati 150 euro: a chi spetta?

Il bonus disoccupati da 150 euro (ricordiamo sono soldi una tantum), nonostante riporti il nome di coloro che non lavorano, allo stesso tempo i beneficiari sono anche altri lavoratori, come ad esempio tutti coloro che nel mese di novembre, come recita il testo di Legge:

“Sono titolari di una delle prestazioni previste dagli articoli 1 (Naspi) e 15 (Dis-Coll) del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015.”

Nell’agevolazione economica vengono inclusi i lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito l’indennità anche con una disoccupazione agricola (purché sia di competenza all’anno 2021).

I disoccupati che durante l’anno 2022 e il mese di novembre, tutti i beneficiari di Naspi oppure Dis–coll non dovranno mandare alcuna tipologia di domanda, infatti l’accredito avverrà in maniera automatica.

Tutte le altre categorie che non abbiamo citato nell’articolo, sono invitate a presentare autonomamente la domanda. Il bonus una tantum di 150 euro potrebbe essere pagato nell’anno 2023.

In prossimità delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, i politici si sono schierati tra coloro che vorrebbero eliminare il reddito di cittadinanza e chi invece, vorrebbe mantenerlo. Dunque questo bonus di 150 euro per i disoccupati per qualcuno potrebbe sembrare un “segnale d’allarme” per cominciare ad allentare la distribuzione del sussidio attualmente in vigore.

Le proposte in termini di ulteriori soluzioni per contrastare il carovita, si semplificano nel bonus sociale (conosciuto in Europa come reddito di base). Un sussidio attualmente presente in alcuni paesi europei tranne che in Italia.

