Bonus docenti da 500 euro/ Spetta anche ai precari? Ecco la risposta definitiva

Anche quest’anno, ritorna il bonus docenti da 500 euro. Si tratta di un bonus che tutto il personale scolastico, potrà utilizzare per l‘acquisto di libri, eventi e dispositivi che vadano ad arricchire il bagaglio culturale degli studenti.

Ma a questo bonus da 500 euro, hanno diritto anche gli insegnanti precari? Vediamolo insieme.

Bonus trasporti 2023/ Come è cambiata la misura e quali sono i nuovi requisiti

Bonus docenti da 500 euro: ecco cosa ha stabilito la giurisprudenza

Ebbene si, da a partire da quest’anno 2023, il bonus docenti da 500 euro spetta anche agli insegnanti

precari. La decisione non è stata presa dal Governo ma dalla giurisprudenza che ha ritenuto meritevoli di tale agevolazione anche i docenti che hanno ottenuto durante l’anno, incarichi saltuari.

Carta Giovani Nazionale/ Che cos'è e come è possibile ottenerla

Quando la giurisprudenza aveva formulato tutte le disposizioni in materia Carta Docente, non aveva preso in considerazione anche i docenti precari. Essi sono stati integrati nell’agevolazione solo successivamente, grazie ai giudici e ai tribunali che hanno ritenuto meritevoli di tale bonus anche moltissimi insegnanti senza il posto fisso.

Secondo quanto riporta una recente sentenza del Tribunale di Firenze, essa ha stabilito che ai docenti precari, spettano anche tutti gli arretrati del bonus. In modo particolare, si tratta di due docenti precari, alla quale sono stati riconosciuti ben 5 anni di arretrati relativi al bonus carta docente.

Bonus chef 2023/ Quali importi sono previsti e quali sono i requisiti richiesti

Carta del docente: escludere i precari è un atto

discriminatorio

Non solo il bonus docenti da 500 euro verrà destinato anche ai precari, ma secondo quanto determinato dalla Giurisprudenza si tratterebbe di un vero e proprio atto discriminatorio.

Riguardo a ciò, il Governo ha intenzione di sistemare la questione una volta per tutte, fissando una legge ad Hoc che permetta a tutti i precari di avere accesso a un bonus ex legge e non più per vie legali.

Tuttavia, non si esclude la possibilità di eliminare il bonus docenti da 500 euro, ma secondo il Ministero, è arrivato il momento di rispondere a tutte le questioni che riguardano i docenti precari e a tutte le sentenze che sono state effettuate per erogare anche a loro il bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA